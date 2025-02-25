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安達人壽推分紅保單 壽險保障與紅利分享一步到位

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

過去一年，全球環境變化迅速且潛在變數眾多，因此長期的規劃愈發重要。分紅保單的優勢在於能享有壽險保障，又能與保險公司共享紅利，安達人壽建議不妨利用年終獎金或子女紅包錢，替自己或家人多增加一份保障。

為回應客戶對保障與資金規劃的多元需求，安達人壽自2024年起推出「美利紅」、「美利如星」，以及「紅運旺旺」等美元分紅終身壽險保單，期望藉由分紅保單以協助客戶達成人生規畫目標，建構中長期穩健的資產規劃及壽險保障。

「美利紅」、「美利如星」與「紅運旺旺」等美元分紅終身壽險保單在商品設計上有四大特色，分別為(1)終身保障：保單採取3年或6年繳費設計，繳費期滿後即可享有壽險終身保障，能在遇到突發事故時減輕自己或家人的負擔；(2)美元規劃：商品以美元收付，能滿足美元資產規劃；(3)雙重紅利：提供周年紅利與終極紅利，資產穩定增長的同時也可兼顧未來資金靈活運用；(4)生命末期提前給付：可提前申請給付身故保險金，在必要時應對突發狀況。

分紅保單不僅能讓客戶享有壽險保障功能，分擔未知風險，在紅利共享部分，分紅保單的保費都將投入獨立的分紅帳戶中，並共同分享保險公司經營績效，而紅利分配至少達可分配盈餘的70%以上。透過股債均衡配置方式，追求長期穩健獲利，累積保單帳戶價值。

安達人壽建議，民眾不妨透過分紅保單的優勢，同時享有壽險保障與紅利分享，讓自己與家人在未來能夠安然面對挑戰，實現心中所盼的財務規劃藍圖。

安達人壽「入厝同慶福氣GO」抽獎活動持續進行中。只要於2025年2月28日前成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，就有機會在新的一年把特斯拉電動車，或者杜拜來回商務艙機票帶回家。

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