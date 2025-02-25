遠雄人壽「公益看棒球」 社會回饋多元化

「年齡不是限制，熱情才是關鍵！」，遠壽（5859）鼓舞高齡長者活出精彩人生，攜手華山基金會，舉辦「公益看棒球」活動，希望讓老人不老走出家門，體驗台北大巨蛋世界棒球經典賽，喚起心中的年輕與熱情。透過一場別開生面的賽事邀請活動，遠雄人壽引領活躍高齡，展現公平待客及實現對社會關懷的承諾。

許多華山基金會的長輩，雖然高齡，仍保持積極的生活態度。他們之中有人樂於學習新事物、參與多元社交活動，甚至投入志工行列，經常將自身的經驗與智慧帶給更需要幫助的人。遠雄人壽除了提供符合需求的保險服務，更透過不同形式的公益活動，讓長者們能夠有更多機會參與社會、與人交流，遠雄人壽「公益看棒球」系列活動，除了禮遇接待，還貼心安排無障礙座位，確保每位長者都能夠舒適的享受比賽；準備應援小物讓長輩們能夠一同揮舞加油，親身感受國際賽事的震撼氛圍，為這群活力滿滿的長者們帶來運動快樂與健康活力。

「這是我第一次進大巨蛋，沒想到這麼熱鬧，感覺好像年輕了好幾歲！」一位受邀長輩興奮的分享著自己的體驗。「看到球員這麼拚命，我也想要繼續挑戰自己，學更多新東西。」另一位長者笑著說道。公益看棒球系列活動，不僅是一場享受國際級體育賽事的盛宴，更是一場跨世代的交流與激勵，讓社會多元族群感受到公平與尊重。遠雄人壽希望藉此喚起社會對不同群體的關注，號召更多企業與個人共同參與公益行動，讓世界因善意而更加美好。

除了華山基金會的長輩，遠雄人壽公益看棒球系列活動，也陸續邀請癌友、家庭照顧者與殘障棒球隊選手一同觀賽，以棒球運動的正向能量，為更多生活帶來感動與希望，期打造更包容與友善的環境，持續以實際行動落實「為生命增添好生活」的企業理念。