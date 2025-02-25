金管會助攻！上市櫃基層員工明年有望加薪、分獎金了

為引導上市櫃公司提升基層員工薪酬，將獲利果實與員工共享，以利留才、攬才，金管會25日提醒全台1,874家上市櫃公司需在今年股東會上修章，明定以每年度盈餘提撥一定比例替「基層員工」加薪或分派酬勞，2026年適用。

換言之，上市櫃基層員工，在公司賺錢時，2026年都有望加薪、或多分到獎金。所謂「提撥一定比率的盈餘」，公司可選固定數額（如盈餘3%）、一定區間（如盈餘1~3%）或最低下限（不低於3%）等三種方式。

目前各上市櫃公司章程中，已明定「員工酬勞」分派規定，但這「員工」未區分是否是基層員工、或是高階經理人。

為避免加薪集中於中、高階員工的不公現象，並改善國內薪資停滯窘境，2024年7月立法院通過修正《證交法》，要求公司盈餘需提撥一定比率替「基層員工」加薪，當時也被稱為「加薪條款」。

為配合《證交法》修正，金管會在2024年11月發布函令補充相關規定，該規定有三大項，其中涉及修改公司章程，因上市櫃公司僅能在股東會完成修章，在6月股東會旺季來臨前，金管會25日再做提醒。

證期局副局長高晶萍說，上市櫃公司在2025年股東會需修改章程，有四大重點，一、修章方式：公司可選擇以員工酬勞或調薪，或兩者並行，若公司選擇對基層員工採分派「員工酬勞」者，需選擇以固定數、一定區間或下限等三種方式之一。

二、基層員工範圍，是指非經理人且月薪6.3萬元以下者。高晶萍說，因產業、公司規模大小不一，僅是訂定「基層員工」最低是指月薪6.3萬元以下，實際薪資水準由各公司自訂。

例如AI高科技產業員工平均月薪都是10萬元，那公司也可擬定「基層員工」範圍是指月薪10萬元以下，又或是傳產業員工平均月薪是5萬元，那該公司至少得定月薪6.3萬元以下都稱「基層員工」，只要符合「基層員工」的這一包都會被納入加薪或分派酬勞的範圍。

三、基層員工範圍訂定方式，高晶萍說，由公司經內部程序進行審議，提交董事會就基層員工範圍、影響員工人數等事項充分討論、決議，也需定期評估是否需進行調整，並納入內部控制制度中。

四、適用年度，上市櫃公司今年股東會完成修章後，後續年度有盈餘，需依修章規定的提撥比例，替基層員工加薪或分派酬勞。