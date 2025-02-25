台企銀奪玉山獎14獎項 創公股銀連四屆獲全國首獎首例

臺企銀（2834）長期深耕永續發展及數位金融創新，績效獲第21屆國家品牌玉山獎14座大獎，其中「最佳人氣品牌類-數位友善金融生態圈，ESG有愛~生活無礙」及「最佳產品類－數位安全防護牆 您的帳戶安全我們守護」兩項服務，再獲全國首獎，創下公股銀行連四屆榮獲全國首獎的首例，台企銀副總經理乙增祥日前並代表台企銀至總統府接受副總統蕭美琴表揚與肯定。

台企銀推動防詐、守護客戶帳戶資產，運用多重安全機制，打造數位安全防護牆，並發展數位及永續雙軸轉型，致力建構數位友善生態圈，首創薪資貸及行動銀行APP樂齡版，並開發雲端櫃台數位申辦平台一站式服務，大幅提升申辦效率，產品開發結合科技、服務、行銷及公益，為廣大客群提供便捷、安全、多元的金融服務。

台企銀秉持中小企業專業銀行的核心價值，持續發展數位金融及綠色金融，打造穩健經營體質，積極協助中小企業轉型升級邁向共榮，無論在永續發展、企業績效及員工照護等面向均表現傑出，優秀作品獲評審青睞，獲得6項「最佳產品類」及5項「最佳人氣品牌類」獎項，更勇奪2座全國首獎。

台企銀表示，耕耘數位金融有成，首度參加國外獎項即獲《Global Finance全球金融雜誌》「Best Consumer Digital Bank In Asia-Pacific亞太最佳個人金融數位銀行」等5項大獎、《ABF》「臺灣年度最佳永續發展倡議獎」及《AREA》「亞洲企業社會責任獎」，另獲「TSAA台灣永續行動獎」、「工商時報數位金融獎」及客服界奧斯卡美譽的「CSEA卓越客服大獎」等多項獎項，加計「國家品牌玉山獎」14大獎，累計超逾30項獎座再創新高，未來台企銀將持續展現數位力，持續提供客戶溫暖且專業的金融服務，與社會共創美好未來。