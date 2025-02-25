淡出大陸！金融業對陸總曝險 去年底剩9200億餘元破底

據金管會截至2024年底統計，金融三業對陸曝險持續走低到9,279億元，寫有該統計來新低紀錄，更連兩季跌破兆元大關，年減1234.2億元或11.7%，又以銀行業近一年大降對陸曝險逾千億元最高，顯示銀行業對大陸市場最謹慎保守。

一家銀行主管說，2024年大陸實質GDP達到官方目標的5%，但民眾實際生活體感的名目GDP增長卻相對疲弱，反映物價低迷對增長帶來的真實壓力，面臨2025年川普關稅升級，內需壓力未減，大陸市場經濟下行風險仍高，估台資銀行將續減降對陸曝險額。

據統計，2024年底銀行業對陸曝險占淨值比已降到18.5%，證券期貨投信對陸曝險占淨值是1.44%，保險業曝險占可運用資金0.19%，三大占比指標幾乎都是史上最低。

金管會公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至2024年底統計，銀行業對陸曝險年減11.4%降到8,516億元，其中授信、投資和拆存各年減616億元、134億元和161億元，授信大減是主因。

銀行局副局長侯立洋說，國銀對陸曝險持續走低，是因大陸經濟成長率趨緩，債務風險增加，使銀行對大陸市場持審慎保守態度。

2024年底壽險業投資大陸有價證券（股票、公債、國庫券、公司債和金融債）646億元，年減128億元或17%，也是因大陸政經情勢、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

2024年底證券期貨投信對陸曝險117.2億元，年減12.2億元或9%，證期局副局長高晶萍說，券商和期貨都減少，主要是券商考量大陸整體產業發展後，積極降低風險、也調節部位做處分獲利。

期貨業則因2023年1月底有一家期貨大陸資訊子公司解散清算，將資金匯回台灣，清算後就維持0.95億元至今，投信顧維持26.89億元，整體券商期貨投信對陸曝險占淨值比降到1.44%，年減0.32個百分點。