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積極防詐 金管會提2指標緊盯國銀警示帳戶

中央社／ 台北25日電

金管會今天表示，金融機構積極投入防詐，不過就存款帳戶應採更積極作為，並提出2項有關警示帳戶的指標，若銀行連續2個月超標即進入觀察名單，而後再未改善恐被揭露機構名稱。

金管會今天舉行例行記者會，銀行局副局長侯立洋指出，今天上午召開警示帳戶觀察指標與督促改善機制會議，向本國銀行說明並盼採取積極防詐作為。

侯立洋指出，就銀行警示帳戶觀察指標與督促改善部分設定2評估指標。第1，當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比；第2為警示帳戶新增戶數月增率除以警示帳戶新增同業的平均月增率，當2個比率同時大於100%，就會列入觀察名單。

侯立洋說，當銀行連續2個月進入觀察名單，金管會將要求銀行提出改善計畫，若再連續2個月仍超標，就會公告該金融機構名稱。他補充，評估數據已從今年1月開始計算。

也就是說，銀行接下來幾個月若在警示帳戶部分連續表現不佳，最快可能在5月被公布名稱。

侯立洋表示，會議中銀行業者對2評估指標未持反對意見，主要是對在網站公布業者名稱有較多討論，擔心影響信譽或是遭詐團利用等，銀行局也將持續蒐集意見並評估後續。

另外，侯立洋指出外界建議可採行的防詐措施。第1希望提升ATM設備，未來提款人在操作機台時應露出全臉、檢視提款者。不過，侯立洋說，此機制需要提升設備，業者會花比較多的時間和金錢。

第2為當存戶定存解約或款項大額匯出時，可先通知第三人；第3則希望銀行能對疑涉詐欺的帳戶採取控管措施。侯立洋說，金管會鼓勵銀行依照客戶屬性自行規畫以及優化防詐措施，並與同業分享。

定存 詐欺 金管會

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