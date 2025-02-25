聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心年度徵才 3月13日截止

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心2025年度徵才開跑，預計招募會計及財金二大專業領域人才，歡迎具備專業及豐富經驗菁英加入櫃買團隊。本次報名時間自即日起至3月13日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區。

櫃買中心成立30年以來，一直配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，並持續透過股票和債券兩個最核心的業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟發展，成為中小企業吸引國際資本市場的重要跳板。

未來重點工作，將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，推動「力挺中小微」、「擴大永續發展債券市場」、「引領企業淨零」、「引進國際創新商品」及「推動數位轉型」五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力。

櫃買中心提供卓越的職涯發展機會及具競爭力的薪酬待遇，更注重員工身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼。

此外，還有獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、及子女教育補助等完善福利措施。

債券 櫃買中心 退休金

延伸閱讀

ETF 投資選擇再升級 主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 推出

昶瑞機電上櫃案 櫃買中心預計於2月24日審議

永續債發行額 拚1,200億

櫃買家族衝上1,303家

相關新聞

台泥歐洲發綠色債券 喊停

台泥近日傳出撤回歐洲初級債券市場交易，引起國際關注，根據彭博資訊報導，台泥原定發行5億歐元的5年期綠色債券，發行利率較基...

中租獲利重返成長 露曙光

中租控股昨（25）日舉行法說會，揭露近兩年資金成本增幅大於利息收入成長的不利狀況，將在2025年出現關鍵反轉，獲利重返成...

富邦金 獲風險管理獎

《The Asset（財資雜誌）》日前公布Triple A Digital Awards 2025獲獎企業，富邦金控榮獲...

彰銀行動銀行 大升級

百年金融專業底蘊邂逅現代科技創新力量，彰化銀行創設於1905年，為迎接120周年的重要里程，推出全新升級的行動銀行Cha...

魏寶生談新新併：積極練兵 沒有離職潮

新光金與台新金合併還差最後一關，新光金董事長魏寶生昨（25）日指出，當然期盼進度愈快愈好，但還是尊重台新金與主管機關，並...

玉山挺國際北極熊日

為響應2月27日國際北極熊日，玉山金控連續六年攜手國立自然科學博物館共同舉辦北極熊日系列活動，內容除了北極熊教育講座、北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。