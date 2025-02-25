櫃買中心年度徵才 3月13日截止

櫃買中心2025年度徵才開跑，預計招募會計及財金二大專業領域人才，歡迎具備專業及豐富經驗菁英加入櫃買團隊。本次報名時間自即日起至3月13日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區。

櫃買中心成立30年以來，一直配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，並持續透過股票和債券兩個最核心的業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟發展，成為中小企業吸引國際資本市場的重要跳板。

未來重點工作，將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，推動「力挺中小微」、「擴大永續發展債券市場」、「引領企業淨零」、「引進國際創新商品」及「推動數位轉型」五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力。

櫃買中心提供卓越的職涯發展機會及具競爭力的薪酬待遇，更注重員工身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼。

此外，還有獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、及子女教育補助等完善福利措施。