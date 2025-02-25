證交所出席小摩大會 談股市展望

臺灣證券交易所受邀出席2025年摩根大通證券（J.P. Morgan）「台灣CEO-CFO大會」（Taiwan CEO-CFO Conference）午餐演講，由發言人暨副總經理杜惠娟向來自各國的機構投資人，分享台灣證券市場現況與2025年展望。

杜惠娟表示，近年證交所高度重視IR服務，積極參與國內外的引資活動，透過多元管道向機構投資人展示台灣資本市場的優勢與未來發展潛力，並致力於為上市公司與國際投資機構搭建長期穩定的溝通橋梁，促進台灣金融市場與經濟的進一步發展。

證交所市場推廣部組長劉天業則在演講中表示，受益於全球人工智慧（AI）熱潮，台灣資本市場在2024年的表現無論是在市值還是交易量方面，都吸引國際關注。2025年將配合推動台灣建構亞洲資產管理中心，透過協助發行公司國際化發展、推出多元商品以促進市場發展，及促進國際合作並結合機構培育市場專業人才，全力支持台灣資本市場的成長與國際化。

台灣CEO-CFO大會為J.P. Morgan年度盛事，本次活動為期兩天，17至18日於台北舉辦，邀集多家上市公司及250多位投資人與會。