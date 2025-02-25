台新證 推百萬好禮抽獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台新證券總經理陳立國。記者蘇健忠╱攝影
台新證券總經理陳立國。記者蘇健忠╱攝影

川普2.0引發金融市場動盪不安，台新證券總經理陳立國認為，關稅戰沒人能躲得掉，但台灣具完整人工智慧（AI）產業優勢，仍有機會受惠，台新證券預估今年台股兩市日均成交量4,800億元，對於後市並不看淡。

陳立國表示，面對證券業競爭日益激烈的環境，台新證券持續精進各電子交易平台功能及客戶服務的使用體驗，強調差異化策略，包括專注於優質的客戶服務及多元的投資產品。

以多樣化的線上服務來看，台新證券推出的新功能包括台股日交易額度調整、美股定期定額服務、海外債券電子交易平台、智慧單等，讓投資人能更便捷地進行各項投資交易，滿足不同客戶群的需求。

客戶服務方面，台新證券希望做到在服務不打折的情況下，仍可將利潤回饋給客戶，迥異於部分證券商給低折扣就沒有營業員服務的策略，台新證券除個人服務做到位，並透過結合銀行共銷點的資源，用較低的建置成本，讓有需求的客戶可更輕易找到營業員。

陳立國指出，台新證券積極回饋客戶，除提供手續費優惠外，近期推出的行銷活動也非常有誠意，客戶交易量達標月月送3萬，即交易金額達500萬元送禮券100元，交易額達5億元獎金翻倍。

今年上半年還將抽出百萬好禮，累計交易達5,000萬元即獲一次抽獎機會，交易金額達5億元以上，抽獎機會翻倍；交易達10億元以上抽獎機會再翻十倍，交易越多，中獎機會越高，希望客戶在投資之餘也能領得開心、抽得開心。

陳立國分析，目前國內證券市場呈現出兩大趨勢：一是年輕投資者的崛起，二是投資人的需求更多樣化。因應市場趨勢，台新證券近年致力於數位發展，持續優化自建的「Woojii」App，將交易系統做到高度數位化及直覺化，期望帶給客戶更個人化、直覺化的使用體驗，達成「一站式、無國界、零時差」的服務願景。

交易部分，除優化下單介面，讓下單可以更快速直覺外，針對不同類型的投資人多樣化的需求，例如當沖、價值型或投資小白，也各開發相對應的功能提供客戶選擇及應用。

以選股為例，投資人可選擇使用AI演算出來的Trading idea功能去發現新標的或透過智慧選股去篩選合適的投資標的。

針對投資小白以圖表化、直覺化為最高原則，重要的市場資訊都能一眼看懂，結合獨家的筆記總覽功能，投資人所需要的都可以在Woojii App上一站搞定。

台新 台股

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