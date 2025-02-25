聯邦銀行員涉桃園副市長親戚詐騙 金管會要3月7日前給報告
桃檢偵辦桃園副市長王明鉅親戚遭詐案，查出除了律師是詐團成員，又傳出聯邦銀（2838）女行員可能涉案，協助詐騙集團快速通關。金管會25日指出，要求聯邦銀行在7個營業日內，函報詳細資料，依照規定處理。
扣除228連假，金管會指出，最晚必須在3月7日、也就是下周五之前提出。
金管會強調，該案聯邦銀已經通報重大偶發，基於偵查不公開原則，實際狀況並不方便說明，銀行目前也沒有明確說明狀況，必須要等待實際資料再檢視。
而是否真的有行員涉案？金管會指出，必須還不清楚，要等待聯邦銀回報。
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