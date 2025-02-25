美元保單春燕歸來 去年全年新契約保費年增22％
美元保單春燕歸來。金管會25日公布2024年12月美元保單月增新契約保費收入12.75億美元，連兩月出現雙位數增加，挹注2024年全年美元保單新契約保費收入97.82億美元、年增22％，優於2023年年減近四成。金管會保險局副局長蔡火炎分析，反映壽險推出新利變型保單商品、調升宣告利率，加上保戶看好美國經濟三多原因。
惟今年美元保單是否買氣能維持，蔡火炎認為，仍要觀察美國經濟與匯率變化。
新台幣保單持續熱賣、分母擴大，去年全年外幣保單新契約保費收入貢獻比僅38.33％，寫至少六年來同期最低。
根據金管會數據，外幣保單去年全年新契約保費收入3,226.61億元，年增22％，表現優於2023年全年年減36％。其中，投資型保單折合新台幣498.14億元，占比15％，年減兩成；傳統型保單保費折合新台幣約2,728.47億元、占比85％，年增35％。
幣別部分，美元保單為大宗，去年全年新契約保費收入約97.82億美元、年增22％。其中，投資型保單與傳統型保單兩樣情，投資型保單14.07億美元、年減13％；傳統型保單83.75億美元、年增30％。
蔡火炎解釋，受到市場預期美將降息，資金移往美債流動，促使去年全年美元計價投資型保單新契約保費收入年減13％，拖累外幣投資型保單新契約保費收入年減兩成。
惟這情況已經在去年第4季逐步改善，蔡火炎指出，去年11月與12月傳統型美元保單，新契約保費收入分別月增11.19億美元以及10.58億美元，較10月月增6.5億美元明顯走高，主要反映壽險推出新利變型保單以及調升宣告利率挹注。
金管會數據統計，澳幣保單去年全年新契約保費收入3.27億澳元，年減47％，其中投資型保單年減69％、降至1.64億澳元，傳統型年增101％、增至1.63億澳元。
去年人民幣投資型保單年增一成至0.95億人民幣，傳統型年增五成至0.27億人民幣，總計去年人民幣保單全年新契約保費收入1.22億人民幣、年增17％。
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