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川普關稅大刀令日圓、美元上漲 新台幣貶至兩周新低…匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／路透
新台幣示意圖。圖／路透

美國總統川普再揮關稅大刀，揚言將按時向墨西哥、加拿大兩國加徵關稅，市場避險情緒升溫，除美元與日圓維持強勢外，其餘主要亞幣全數嚇跌、國內更是上演股匯雙挫，新台幣匯率25日貶值8.5分、收32.795元，終結連兩升且為近兩周新低，總成交量擴大至16.435億美元。

台股25日開低，終場大跌279.59點，以23,285.72點作收，外資賣超逾500億元後同步匯出，拖累新台幣匯率一度跌至32.835元，最多貶值1.25角；新台幣匯率跌深，反而吸引美元賣盤進場，中央銀行也進場調節，貶值金額縮至8.5分後，以32.795元報收。

中央銀行統計顯示，美元指數25日升值0.19%，具備升息題材的日圓匯率強升0.12%，其餘主要亞幣均為貶值。

台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下挫0.34%，貶幅居冠，新台幣匯率貶值0.26%居次，人民幣與星元匯率分別下挫0.21%與0.2%。

匯銀主管指出，近期將關注輝達（NVIDIA）財報、美國個人消費支出物價指數（PCE），以及川普最新的關稅政策動向，預估短期內，新台幣匯率仍將位於32.5~33元區間震盪。

台幣匯率 新台幣 關稅

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