聽新聞
0:00 / 0:00
川普關稅大刀令日圓、美元上漲 新台幣貶至兩周新低…匯銀主管這麼說
美國總統川普再揮關稅大刀，揚言將按時向墨西哥、加拿大兩國加徵關稅，市場避險情緒升溫，除美元與日圓維持強勢外，其餘主要亞幣全數嚇跌、國內更是上演股匯雙挫，新台幣匯率25日貶值8.5分、收32.795元，終結連兩升且為近兩周新低，總成交量擴大至16.435億美元。
台股25日開低，終場大跌279.59點，以23,285.72點作收，外資賣超逾500億元後同步匯出，拖累新台幣匯率一度跌至32.835元，最多貶值1.25角；新台幣匯率跌深，反而吸引美元賣盤進場，中央銀行也進場調節，貶值金額縮至8.5分後，以32.795元報收。
中央銀行統計顯示，美元指數25日升值0.19%，具備升息題材的日圓匯率強升0.12%，其餘主要亞幣均為貶值。
台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下挫0.34%，貶幅居冠，新台幣匯率貶值0.26%居次，人民幣與星元匯率分別下挫0.21%與0.2%。
匯銀主管指出，近期將關注輝達（NVIDIA）財報、美國個人消費支出物價指數（PCE），以及川普最新的關稅政策動向，預估短期內，新台幣匯率仍將位於32.5~33元區間震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言