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金管會：股東會委託書維持紙本 排除適用電子簽章法

中央社／ 台北25日電

金管會今天表示，考量電子簽章法上路，恐讓公發公司股東會委託書在實務運作上有困難，將修正以法規命令排除適用，未來股東會委託書仍以紙本方式進行，預計今年5月14日施行。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長高晶萍說明，電子簽章法於2024年5月15日修正公布後，電子文件及電子簽章相關規定要以電子簽章方式完成簽署，進而影響股東會使用委託書的規則。

高晶萍說，證期局委外研究後，顯示現階段不建議以電子化方式徵集，證期局徵詢相關業者、股務代理、通路業者等利害關係人意見後，評估現階段電子化尚有窒礙難行之處。

高晶萍指出，為確保委託書徵求及非屬徵求作業所涉及的相對人權益均受到完善保障，金管會明定股東會委託書徵求及非屬徵求相關書面文件須簽名或蓋章者，將以法律排除適用電子簽章法。

另外，高晶萍說明，因為電子簽章法公布後將在今年5月實施，過去金管會以紙本方式的公告將失效，為了讓此次新修正的法規可以順利銜接，金管會將預告時間縮短為30天，修正條文將於今年5月14日施行。

股東會 金管會

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