警示戶太多的銀行 最快今年5月將現形

警示戶太多的銀行要注意了。金管會銀行局副局長侯立洋今日指出，倘若銀行警示戶占全體銀行的比重，高於其存款占比，以及警示戶月增幅大於國銀平均月增幅，若同時符合該2個指標，那麼銀行局在該業者持續4個月未改善之下，就會公布名單，因此從今年1月起推算，最快今年5月，就會公布警示戶管理改善不力的銀行名單。

此外，據了解，對於大額定存減約，以及存匯款通知第三人，金管會也明確表示，不會強制，但是金管會將對積極進行的銀行提出獎勵措施。

至於公布的方式，由於銀行業者對評估指標沒有反對意見，但對於是否公布在金管會官方網站上則有許多討論，以免被詐團利用或影響信用評估，銀行局會再評估之後實施，因此即使要公布，可能會公布在只有金融業和金管會看得到的網站。

銀行局今日召全體國銀開會，除了布達警示戶管理的新指標，也提出三大方案要銀行業者辦理。對新指標，侯立洋指出，就存款帳戶控管，將設定二個評估指標，會看當月的警示帳戶所占比率，來除以存款帳戶所占比率，第二個則是其警示帳戶新增戶數的月增率，倘若比同業的警示帳戶平均月增率來得高，也會列為觀察指標，同時符合這二個指標，就會列入觀察名單。若連續二個月列入觀察名單，就會要求二周內提出改善計畫。

而若仍然持續連續二個月都高於平均值，就會在金管會網站上公告名單，會自今年起逐月來觀察，因此依照金管會推動的時程來看，最快就會在5月公布持續四個月都未改善的名單。

侯立洋指出，之所以要讓銀行的警示帳戶占銀行體系總警示帳戶比重，和其存款占銀行體系總存款量的對比列入觀察指標，是認為存款量大的銀行，本來警示帳戶就會偏高，但倘若警示帳戶的占比相較於其存款占比高得多，這就代表警示帳戶在管理上的確有待加油。

至於外界建議的防詐措施，包括提升ATM設備來作到未露出全臉就不能提款轉帳，侯立洋轉述與會業者意見指出，業者認為這個需要經費再提升人臉辨識相關設備；另外對是否定存解約或款項匯出時能通知第三人？這點銀行局也請業者再評估，但由於客戶不見得都會同意，因此侯立洋也指出，雖然已有不少的銀行，甚至客戶都有意願來配合，但銀行不會強制客戶一定要配合。

再者，對疑涉詐欺帳戶提出更多控管措施，金管會則鼓勵銀行依照客戶屬性，提出個別的防詐措施，例如，先圈存，凍結，儘快向檢警調通報。