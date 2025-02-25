房市降溫？房貸餘額年增率9.86％ 創8個月來新低

中央銀行25日發布消費者貸款及建築貸款餘額統計，1月購置住宅貸款餘額11兆1112億元，較上月增加281億元，較去年同期增加9.86％，創8個月來最緩增速。央行表示，1月受春節假期影響，工作天數較上月減少5天，房屋交易及房貸核貸都受到影響，房貸餘額因此增加較少。

去年的春節落在2月，當時房貸餘額月變動數增加236億元，與今年春節月份1月的月變動數增加281億元相比更少。不過，央行表示，因為歷年1、2月都有春節因素，因此房貸餘額變動情形應該等2月統計出爐後再看，房地產市場狀況則是要再多觀察幾個月。

1月建築貸款餘額降至3兆4325億元，較上月減少57億元，連續3個月呈現衰退，年增率為3.7％，則是5個月以來最小增幅，從建築貸款上年增率連續長時間下滑來看，建商對於房市看法持續謹慎。