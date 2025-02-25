快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

聽新聞
0:00 / 0:00

房市降溫？房貸餘額年增率9.86％ 創8個月來新低

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
房貸餘額年增率創113年6月以來最緩增速，房地產熱度降溫中？圖／聯合報系資料庫
房貸餘額年增率創113年6月以來最緩增速，房地產熱度降溫中？圖／聯合報系資料庫

中央銀行25日發布消費者貸款及建築貸款餘額統計，1月購置住宅貸款餘額11兆1112億元，較上月增加281億元，較去年同期增加9.86％，創8個月來最緩增速。央行表示，1月受春節假期影響，工作天數較上月減少5天，房屋交易及房貸核貸都受到影響，房貸餘額因此增加較少。

去年的春節落在2月，當時房貸餘額月變動數增加236億元，與今年春節月份1月的月變動數增加281億元相比更少。不過，央行表示，因為歷年1、2月都有春節因素，因此房貸餘額變動情形應該等2月統計出爐後再看，房地產市場狀況則是要再多觀察幾個月。

1月建築貸款餘額降至3兆4325億元，較上月減少57億元，連續3個月呈現衰退，年增率為3.7％，則是5個月以來最小增幅，從建築貸款上年增率連續長時間下滑來看，建商對於房市看法持續謹慎。

央行 房貸 春節

延伸閱讀

近五年6都房價漲輸股市 僅這縣市價格飆翻、漲幅打趴股市

台彩過年賣破789億年增17% 總座：賓果賓果最令人驚訝

國泰世華用AI推數位房貸 從申請到核貸最快僅30分鐘

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

相關新聞

聯邦銀行員涉桃園副市長親戚詐騙 金管會要3月7日前給報告

桃檢偵辦桃園副市長王明鉅親戚遭詐案，查出除了律師是詐團成員，又傳出聯邦銀（2838）女行員可能涉案，協助詐騙集團快速通關...

房市降溫？房貸餘額年增率9.86％ 創8個月來新低

中央銀行25日發布消費者貸款及建築貸款餘額統計，1月購置住宅貸款餘額11兆1112億元，較上月增加281億元，較去年同期...

警示戶太多的銀行 最快今年5月將現形

警示戶太多的銀行要注意了。金管會銀行局副局長侯立洋今日指出，倘若銀行警示戶占全體銀行的比重，高於其存款占比，以及警示戶月...

川普關稅大刀令日圓、美元上漲 新台幣貶至兩周新低…匯銀主管這麼說

美國總統川普再揮關稅大刀，揚言將按時向墨西哥、加拿大兩國加徵關稅，市場避險情緒升溫，除美元與日圓維持強勢外，其餘主要亞幣...

房市降溫建商推案審慎 1月建築貸款餘額連3降

1月適逢農曆春節，工作天數減少，導致中央銀行今天公布的1月房貸餘額與建築貸款餘額年增率雙雙下滑，其中建築貸款素有「建商推...

保險法強制執行修法 保險局：健康險及傷害險不分主附約都爭取排除

針對保險法的強制執行修法，保險局副局長蔡火炎今日表示，健康險或傷害險，將不分主附約，保險局在修法時，全部都會爭取排除在強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。