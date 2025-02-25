談新新併！魏寶生：沒離職潮 積極練兵、備「嫁妝」

新光金（2888）與台新金（2887）合併還差最後一關，新光金董事長魏寶生25日指出，當然期盼進度愈快愈好，但還是尊重台新金與主管機關，並強調新光金沒有出現外界傳言的離職潮，現在就是積極「練兵」，增加同仁的專業度，這樣未來「嫁到別人家了也不用怕」。

新光金董事長魏寶生25日出席「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」上市記者會，會前受訪時回應關於新新併進度，他說，「並不清楚」，但現階段就是鼓勵同仁，並努力幫他們準備「嫁妝」，讓他們有信心的去合併。

至於被問到農曆年後有離職潮嗎？他搖頭表示「沒有」，儘管勞資協商的部分尚未談妥，但雙方是合意的、對等的，員工當然願意留下來。他也希望進程愈快愈好，但也要尊重台新金與主管機關。

魏寶生說，現在就是要讓同仁更有信心，積極「練兵」，增加同仁自身的專業度，其中最重要的就是跨售，因為只要有本事，不管到哪都可以受用，未來「嫁到別人家了也不用怕」，這也是他擔任新光金董事長以來最關心、也最努力的事情之一，他自己也跳下去幫大家找客戶，未來合併之後，跨售合作等將有很大的發展機會。

新壽2024年全年稅後純益206.07億元，創下歷年次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為1.26元。但外界也關注新壽獲利在去年「時好時壞」，今年能否穩定成長，不再那麼波動？魏寶生表示，新壽從今年1月開始正式採用平行報表，會愈來愈穩定，加上新壽有加入外匯準備金新制，避險成本會鎖定在一定比例，未來「會在穩定中努力」。對於今年獲利展望，他直言，「肯定有信心」。

新壽董事會日前決議將在新加坡設立 100% 持有的特定目的國外籌資事業（SPV）在海外發債籌資，魏寶生表示，目前正在進行當中，包含當地的人力等都需面試，並預告自己周日準備前往越南拜訪當地主管機關，洽談關於發債與設立保代等事宜，他強調，「新壽需要往外走」。

新壽在去年進行業務通路改革，打造「行銷制」，採部分工時，提高獎勵，激發業務狼性。反映在具體實績上，新壽去年報聘人力年增890位到2,276位，且年薪200萬元以上的超業人數達1,700位，而今年新壽報聘人力目標為3,000位，並啟動三大菁英留才計畫，一年財補最高可達164萬元。而新壽去年原始保費436億元，較2023年成長189億元，但因應IFRS接軌，今年原始保費目標僅設為300億元左右，但將建構更多元的A&H（健康險與意外險）等高CSM的產品線，CSM目標維持年增。