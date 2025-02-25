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保險法強制執行修法 保險局：健康險及傷害險不分主附約都爭取排除

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險法強制執行修法，保險局指出，健康險及傷害險不分主附約都爭取排除。本報資料照片
保險法強制執行修法，保險局指出，健康險及傷害險不分主附約都爭取排除。本報資料照片

針對保險法的強制執行修法，保險局副局長蔡火炎今日表示，健康險或傷害險，將不分主附約，保險局在修法時，全部都會爭取排除在強制執行範圍之外。

金管會主委彭金隆先前指出，強制執行的修法在排除健康及傷害險之後，可解決7成以上的糾紛，對此蔡火炎說明，該數字是依照112年第一季至113年第三季，所收受所有的扣押命令件數來除以總扣押件數而得到的數字，健康及傷害險的件數占比就約當7成比重，因此有助於維護民眾健康及醫療、經濟的保障，也有助於幫助保險公司在處理這類訴訟爭議的行政作業。

蔡火炎指出，這二大類保險，倘若1年期以下，都沒有解約金，因此即使尚未進行強制執行的修法，保險公司也都會向法院主張沒有扣押的價值。

然而，儘管大多數的健康及傷害險，都是以附約形式存在，但也有少部分的健康及傷害險會以主約的形式存在，甚至保險公司會設計出有解約金的架構給客戶，金管會和法院是否對此有討論？蔡火炎則回應，去年六月已有函送過建議給法院來訂定指引，所以有關健康及傷害險，不論是主約或附約，都會儘量避免納入強制執行範圍。

保險 六月 金管會

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