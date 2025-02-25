壽險業外幣保單對新約保費貢獻度 探6年同期新低

金管會今天公布，2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣3226.61億元，年增22%，但占整體新契約保費收入貢獻比僅38.33%，創下統計6年來同期新低。

金管會統計，2024年整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣3226.61億元，年增22%，其中外幣傳統型保單新契約保費折合約新台幣2728.47億元，年增35%，外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣498.14億元，年減20%。

因新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單占壽險業整體新契約保費貢獻度相對下滑，金管會揭露，2024年外幣保單對整體新契約保費貢獻度為38.33%，探統計6年來同期新低。

外幣保單以美元保單為最大宗，金管會資料顯示，2024年美元保單新契約保費達97.82億美元，年增22%，但美元投資型及傳統型保單買氣呈現兩樣情，美元投資型保單新契約保費為14.07億美元，年減13%，美元傳統型保單新契約保費達83.75億美元，年增30%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，2024年上半年市場預期美國聯準會（Fed）將於下半年開始降息，市場資金流向美債，美元投資型保單買氣因此下滑。

蔡火炎指出，去年12月單月也較11月單月好轉，因為市場對美國經濟看法較樂觀，讓單月美元投資型保單較前月上升。

另一方面，蔡火炎指出，考量市場對美國有降息預期，壽險業者伺機推出美元利變型保單搶市，並拉高美元利變型保單宣告利率，促動美元傳統型保單買氣。