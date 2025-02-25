金融三業對大陸曝險2024年底破兆 銀行業年減逾千億最多

金管會今日公布金融三業的大陸曝險最新統計，統計結果顯示，合計銀行、證券、保險等三業，113年12月底的大陸曝險金額合計為9279.2億元，其中以銀行業一年來減少1094億最多，減幅11.38%，也使國銀曝險占淨值比重的平均值來到18.5%新低，另外減幅最大的為保險業，減幅17%。

銀行局統計，銀行對大陸曝險總額度為8516億元，相較112年同期減少1094億，減11.38%，占淨值比重僅18.5%，比起112年的22.7%占比，降低4.2個百分點，其中，授信減少616億、投資減少134億、資金拆存減少161億。銀行局副局長侯立洋分析，上述指標數值減少的原因，和大陸經濟成長趨緩，債務上升和不動產風險增加等三大因素有關。

證期局統計則顯示，113年12月底的券商大陸曝險89.36億，較112年同期減少10.62億，期貨商為0.95億，和112年同期的2.51億相較減少1.56億，投信顧則維持為26.89億，沒有增減，合計證券三業在113年共減少12.18億，占曝險淨值比重1.44%，較112年度的1.76%續降。

對於證券業的減碼，證期局副局長高晶萍說，和券商對在大陸的產業發展信心及考量投資風險都有關係，再加上利率走低，使券商伺機處份投資獲利賣出，期貨的曝險減少，則和子公司清算有關。

保險局副局長蔡火炎則指出，壽險業113年12月的大陸曝險為646億，占可運用資金的0.19%，相較112年同期的774億，減少128億，減幅17%，另外，產險沒有投資金額；蔡火炎說明，壽險業的大陸曝險減少，和大陸經濟情勢及地緣政治風險升高都有關係。