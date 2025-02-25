快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

金融三業對大陸曝險2024年底破兆 銀行業年減逾千億最多

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融三業對大陸曝險2024年底破兆，其中銀行業年減逾千億最多。本報資料照片
金融三業對大陸曝險2024年底破兆，其中銀行業年減逾千億最多。本報資料照片

金管會今日公布金融三業的大陸曝險最新統計，統計結果顯示，合計銀行、證券、保險等三業，113年12月底的大陸曝險金額合計為9279.2億元，其中以銀行業一年來減少1094億最多，減幅11.38%，也使國銀曝險占淨值比重的平均值來到18.5%新低，另外減幅最大的為保險業，減幅17%。

銀行局統計，銀行對大陸曝險總額度為8516億元，相較112年同期減少1094億，減11.38%，占淨值比重僅18.5%，比起112年的22.7%占比，降低4.2個百分點，其中，授信減少616億、投資減少134億、資金拆存減少161億。銀行局副局長侯立洋分析，上述指標數值減少的原因，和大陸經濟成長趨緩，債務上升和不動產風險增加等三大因素有關。

證期局統計則顯示，113年12月底的券商大陸曝險89.36億，較112年同期減少10.62億，期貨商為0.95億，和112年同期的2.51億相較減少1.56億，投信顧則維持為26.89億，沒有增減，合計證券三業在113年共減少12.18億，占曝險淨值比重1.44%，較112年度的1.76%續降。

對於證券業的減碼，證期局副局長高晶萍說，和券商對在大陸的產業發展信心及考量投資風險都有關係，再加上利率走低，使券商伺機處份投資獲利賣出，期貨的曝險減少，則和子公司清算有關。

保險局副局長蔡火炎則指出，壽險業113年12月的大陸曝險為646億，占可運用資金的0.19%，相較112年同期的774億，減少128億，減幅17%，另外，產險沒有投資金額；蔡火炎說明，壽險業的大陸曝險減少，和大陸經濟情勢及地緣政治風險升高都有關係。

淨值比

延伸閱讀

全球裁員逾千人！星巴克稱「堅定看好市場」 大陸員工免開除

因拜登「友岸外包」受益 越南為何成了川普報復對象？

FSD逐步落地！特斯拉在大陸推出城市道路Autopilot功能

監管批准了？ 彭博：特斯拉FSD功能將可在大陸安裝

相關新聞

保險法強制執行修法 保險局：健康險及傷害險不分主附約都爭取排除

針對保險法的強制執行修法，保險局副局長蔡火炎今日表示，健康險或傷害險，將不分主附約，保險局在修法時，全部都會爭取排除在強...

壽險業外幣保單對新約保費貢獻度 探6年同期新低

金管會今天公布，2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣3226.61億元，年增22%，但占整體新契約保費...

金融三業對大陸曝險2024年底破兆 銀行業年減逾千億最多

金管會今日公布金融三業的大陸曝險最新統計，統計結果顯示，合計銀行、證券、保險等三業，113年12月底的大陸曝險金額合計為...

獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪 金管會畫最低標準

金管會修證交法力推獲利上市櫃公司為員工加薪或是加發員工酬勞。證期局副局長高晶萍今天指出，所謂的基層員工範圍尤為重點，證期...

降息預期惹的禍 去年外幣保單占新契約保費收入比重創六年新低

金管會今日公布壽險業113年截至12月底外幣保單保費收入統計，其中113年的外幣保單占新契約保費收入比重降至38.33%...

新光金董座魏寶生談新新併：無年後離職潮 積極練兵中

台新金、新光金合併程序，春節前已獲公平會通過，新光金控董事長魏寶生今表示，春節後開工，未出現離職潮，現在首要是積極練兵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。