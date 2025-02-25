快訊

經典賽Live／1局上陳傑憲、張育成接連敲安 中華1：0西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

熱錢出走股匯雙挫 新台幣貶8.5分收32.795元

中央社／ 台北25日電
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 聯合報系資料照片

市場觀望美國經濟數據之際，美國總統川普揚言按時向加墨兩國徵關稅，推高避險情緒，外資加大調節力道，大砍台股並匯出，股匯市雙挫，台股下跌279點，新台幣兌美元收盤收32.795元，貶8.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.435億美元。

美國近日公布的經濟數據表現不佳，商業活動放緩，通膨也有升溫跡象，投資人擔憂美國經濟前景，川普宣稱要按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，消息面接連打擊，華爾街股市主要指數收低，又以科技股跌勢較重。

受到美股下挫波及，台股開低走低，一度跌逾300點，加權指數終場下跌279點，收在23285點，失守月線23342點。三大法人今天賣超台股597.58億元，光是外資就狂砍513.38億元。

川普對加墨如期課稅，重燃投資人對關稅的憂慮，避險情緒升溫，帶動美元指數走揚，加上台股表現疲弱，外資大舉出走，利空夾擊之下，新台幣上午以32.78元開出後，匯價迅速走弱，最低觸及32.835元。

外匯交易員認為，新台幣匯率主要受到外資進出及國際匯市走勢影響，雖然日圓在升息預期帶動下，近期表現強勢，提振亞幣士氣，仍不敵熱錢大舉匯出，導致新台幣收貶，終止連2升。

外匯交易員補充，本週輝達將公布財報，還有美國的個人消費支出物價指數（PCE），均可能導致金融市場波動加劇，推測部分外資也有先行回防的意味。

根據央行統計，美元指數今天升值0.19%，亞幣普遍走弱，人民幣貶0.21%，新台幣跌0.26%，韓元下挫0.34%，日圓則在升息題材之下，逆勢走強，升值0.12%。

台股 新台幣 美國經濟

延伸閱讀

基石XL輸油管計畫曾遭拜登撤銷 川普籲即刻重啟

0050、00895、00882、00682U、鋼鐵股將因川普關稅戰上漲？小童分析「進場時機」

川普2.0關稅戰 學者：台灣別以為數饅頭就可逃過一劫

聯邦法官放行後 川普開除國際開發署1600人

相關新聞

保險法強制執行修法 保險局：健康險及傷害險不分主附約都爭取排除

針對保險法的強制執行修法，保險局副局長蔡火炎今日表示，健康險或傷害險，將不分主附約，保險局在修法時，全部都會爭取排除在強...

壽險業外幣保單對新約保費貢獻度 探6年同期新低

金管會今天公布，2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣3226.61億元，年增22%，但占整體新契約保費...

金融三業對大陸曝險2024年底破兆 銀行業年減逾千億最多

金管會今日公布金融三業的大陸曝險最新統計，統計結果顯示，合計銀行、證券、保險等三業，113年12月底的大陸曝險金額合計為...

獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪 金管會畫最低標準

金管會修證交法力推獲利上市櫃公司為員工加薪或是加發員工酬勞。證期局副局長高晶萍今天指出，所謂的基層員工範圍尤為重點，證期...

降息預期惹的禍 去年外幣保單占新契約保費收入比重創六年新低

金管會今日公布壽險業113年截至12月底外幣保單保費收入統計，其中113年的外幣保單占新契約保費收入比重降至38.33%...

新光金董座魏寶生談新新併：無年後離職潮 積極練兵中

台新金、新光金合併程序，春節前已獲公平會通過，新光金控董事長魏寶生今表示，春節後開工，未出現離職潮，現在首要是積極練兵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。