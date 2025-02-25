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獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪 金管會畫最低標準

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪，金管會畫設最低標準。本報資料照片
獲利上市櫃公司分派員工酬勞或加薪，金管會畫設最低標準。本報資料照片

金管會修證交法力推獲利上市櫃公司為員工加薪或是加發員工酬勞。證期局副局長高晶萍今天指出，所謂的基層員工範圍尤為重點，證期局直接以中小企業員工加薪辦法的薪資水準來定位，要求在計算基層員工的酬勞時，最低不可低於6萬3千元，並要求全體1874家上市櫃公司，包括上市的1034家，上櫃的840家，最晚必須在今年股東會之前完成修章。

證券交易法在113年8月7日修正公布，增訂第14條第6項規定，要求上市櫃公司應於章程訂明，以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，金管會並對此於113年11月8日發布金管證發字第1130385442號令，要求上市櫃公司完成相關的公司章程修章規定，最晚必須在今年股東會前完成。證期局之所以設下6萬3千元門檻，主要防止上市櫃公司為勞工加薪時的計算基準取巧，以3萬、5萬等過低薪來作為基層員工薪資水準的定義，這樣員工能被加薪或增加酬勞的幅度就會縮水。

證期局要求，公司得依經營需求選擇以員工酬勞或調整薪資，或二種方式併行等方式辦理，如公司選擇對基層員工採用分派「員工酬勞」方式，仍應於章程內明定分派予「基層員工」的一定比率，該比率得於現行依公司法第235條之1第1項所定員工酬勞範圍內訂定，並可選擇以固定數、一定區間或下限等三種方式之一訂定。

高晶萍指出，基層員工範圍為這次的修法重點。證期局今日指出，考量上市（櫃）公司與中小企業間的規模、行業差異，此範圍由各公司衡酌自身營運狀況及產業特性以「非屬經理人」且不低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」所訂的基層員工薪資水準的範圍自行訂定之。對此高晶萍進而說明，這裡的基層員工薪資酬勞計算基準，最低不能低於6萬3千元，經濟部也定義中小企業全時員工的平均薪資為6萬3千元。

高晶萍表示，基層員工的薪水可以訂在10萬、8萬或其他標準來訂，「但最低就是不能低於6萬3千元」，因此公司章程在訂定盈餘分配時，若加薪或加酬勞，最低就必須以6萬3千元為基準來訂定，而且人數多寡也要進行討論。全體上市櫃公司最晚在今年股東會之前，就要完成章程修訂，若去年已修章的，今年配發股利就可適用，若今年才完成的，則得等到明年股東會分配員工酬勞、加薪時才能適用。此外，董事會也必須就基層員工範圍、影響員工人數等事項充分討論進行決議，且要定期評估是否需進行調整，並納入內控制度中。

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