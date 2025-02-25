新壽推首檔社會債券結構型保單 攻澳幣投資型市場

新光人壽繼2024年推出業界首檔連結綠色債券之境外結構型商品「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，深獲市場青睞後，2025年再度進攻澳幣投資型市場。新光金董事長魏寶生25日宣布，推出新一期「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，為壽險業界首檔連結社會債券的境外結構型商品，選擇權連結 ESG 基金也是業界首創，透過投資債券 8 年滿期保本，若連結之 ESG 基金表現達標，還有機會獲得額外報酬，預估到期後有機會享保本保息137%～145%。

新光人壽推出「穩萬利第2期」，募集期間到3月25日截止，投資標的為法國巴黎銀行發行的8年期社會債券連結M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金（美元）選擇權。

新光人壽協理林保霖指出，「穩萬利第 2 期」保單幣別為澳幣，保費繳別為躉繳，繳交保險費時，僅收取保費費用，沒有額外的保單管理費、部分提領費用及解約費用等其他費用。且值得注意的是，澳洲央行在18日啟動4年來的首度降息，基準利率降至4.1%，但新壽趕在降息前鎖住高利，若未來持續降息，利差可望進一步擴大。

保戶投保「穩萬利第2期」，躉繳之保險費經新光人壽扣除4%保費費用後，即為淨投資本金，將投入滿期一次給付之結構型商品投資標的，保戶持有至投資標的運用期屆滿，且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息37%，若選擇權連結之基金表現優於參與門檻，還可享有額外潛在報酬最高8%，也就是說，預估到期後有機會享保本保息137%～145%。在降息循環下是尋求穩定收益來源的好選擇。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間10年、15年、20年等分期給付方式。

法國巴黎銀行發行的社會債券所募集資金將用於融資合資格的社會資產，包括就業權、社會經濟進步及賦權（公平獲取之機會）、可負擔之住宅、受教權、獲得人文及社會關懷之權利等，為社會帶來正向影響。M&G巴黎協議全球永續股票基金投資於為《巴黎協議》氣候變遷目標做出貢獻的企業，透過排他法和正向篩選，找尋具永續商業模式及符合 ESG 標準的公司，聚焦各產業高品質價值股，選出具超額報酬潛力標的。

另外，在募集期間新光人壽保戶每投資2萬澳幣，法國巴黎銀行將委託法國專業植樹公司Reforest‘Action在臺灣屏東地區種植一棵樹木，透過復育造林，以實際行動許下守護環境的承諾；同時，為落實企業社會責任發揮企業影響力，新壽長期與國語日報合作，推動偏鄉學校讀報教育，因此，凡保戶每投保一張「穩萬利第2期」投資型保單，新壽將捐助新台幣100元給國語日報社，持續提升偏鄉或弱勢孩童受教權，共同為社會永續發展盡一份心力。