壽險界首例！新光人壽推社會債結構型保單

新光人壽為落實ESG，今年將推出壽險界首檔連結社會債券的境外結構型商品「新光人壽穩萬利外幣投資連結型年金保險」，新光人壽董事長魏寶生今天表示，此檔債券投資8年可領回淨投資本金及固定配息37%。

「穩萬利第2期」保單幣別為澳幣，新光人壽協理林保霖說，18日澳洲睽違4年宣布降息，而新光人壽在降息前趕上高利，加上該保單以澳幣買進、賣出，也望能在投保過程賺取匯率差。

「穩萬利第2期」除了是首檔連結社會債券的境外結構型商品外，選擇權連結ESG基金也是業界首創；募集期間從2月19日至3月25日，投資標的為法國巴黎銀行發行的8年期社會債券連結M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金（美元）選擇權。

M&G巴黎協議全球永續股票基金投資於為「巴黎協議」氣候變遷目標做出貢獻的企業，透過排他法和正向篩選，找尋具永續商業模式及符合 ESG 標準的公司，聚焦各產業高品質價值股，選出具超額報酬潛力標的。

新光人壽商品開發部經理林雪楨表示，保戶投保「穩萬利第2期」，躉繳之保險費經新光人壽扣除4%保費費用後，即為淨投資本金將投入滿期一次給付之結構型商品投資標的，保戶持有至投資標的運用期屆滿，且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息37%，若選擇權連結之基金表現優於參與門檻，還可享有額外潛在報酬最高8%。

「穩萬利第2期」投資標的為連結社會債券之境外結構型商品，其發行與保證機構法國巴黎銀行屬於世界級銀行，更是法國第一大銀行，依據S&P Global統計，法國巴黎銀行2024年度資產超過2.5兆美元，位居全球第八名。截至2025年1月 31日，獲得三大國際信用評等機構－惠譽AA-、標準普爾A+、穆迪A1的評級。M&G集團業務橫跨保險、投資與財管平台，深入研究全球26個市場，於世界各地設有38個營運據點，擁有超過百年的資產管理經驗，並管理4,360億美元資產規模，現為英國富時100指數的成分股之一。