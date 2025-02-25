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降息預期惹的禍 去年外幣保單占新契約保費收入比重創六年新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
降息預期惹的禍，金管會公布最新統計，去年外幣保單占新契約保費收入比重創六年來新低。本報資料照片
降息預期惹的禍，金管會公布最新統計，去年外幣保單占新契約保費收入比重創六年來新低。本報資料照片

金管會今日公布壽險業113年截至12月底外幣保單保費收入統計，其中113年的外幣保單占新契約保費收入比重降至38.33%，來到近六年來新低點，主要和去年市場對聯準會降息的預期心理造成資金移轉有關。

金管會統計，累計外幣保險商品新契約保費收入折合約新臺幣3226.61億元，其中投資型保險折合約498.14億元，占比約15%；傳統型保險折合約2728.47億元，占比約85%。

保險局統計，近六年來的外幣保單占新契約保費收入比重，從108年至113年，占比分別為40.1%、53.84%、57.28%、53.2%、39.29%、38.33%，因此113年可說來到近六年來的新低點。

保險局副局長蔡火炎表示，由於業者提高宣告利率，因此11、12月的美元傳統型保單保費收入都處於113年全年的高檔。

蔡火炎也說，投資型保單仍以美元占比較多，也和市場預期降息有關，資金移轉至美債等其他金融商品，所以113年的投資型保單才會較112年再衰退，他也指出，美國經濟的表現，是影響美元投資型保單買氣的另一因素。

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