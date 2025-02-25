中租法說會／股利配發率將拉高 殖利率上看這區間

中租-KY（5871）25日下午舉辦法說會，董事長陳鳳龍指出，中租控股的股利政策沒有重大變動，維持穩定， 2024年的每股稅後純益（EPS）略有下降，因此在股利配發率40~50%範圍內，配發率將會較上一年度提高。法人預期拉高配發率後，中租控股股利將可望維持在每股6元以上，以25日中租控股收盤價127元概算，現金股息殖利率可望上看4.5%以上至5%。

中租控股2024年全年EPS為13.31元，較上一年度下滑，上年度股利配發每股6.7元，其中現金股息每股6.5元，股票股利0.2元，總股利與現金股息水準雙創歷史新高，不受獲利下滑影響。因此法說會上法人也關切今年發放股利狀況。

陳鳳龍表示，股利政策將維持穩定，不會有重大變動，EPS略有下滑，因此今年會把股利配發率拉高，高於去年。

中租控股2024年發放2023年股利，總股利發放率為44.2%，高於2022年的發放率38.4%。今年預期配發率可望趨近上緣、近50%，法人預期股利水準可望與去年相當，維持在每股6元以上。