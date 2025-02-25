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新光金董座魏寶生談新新併：無年後離職潮 積極練兵中

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
新光金控董事長魏寶生今表示，春節後開工未出現離職潮，現在首要是積極練兵，提升員工們的專業素養。記者林莉／攝影
新光金控董事長魏寶生今表示，春節後開工未出現離職潮，現在首要是積極練兵，提升員工們的專業素養。記者林莉／攝影

台新金、新光金合併程序，春節前已獲公平會通過，新光金控董事長魏寶生今表示，春節後開工，未出現離職潮，現在首要是積極練兵，提升員工們的專業素養。

春節前「新新併」已獲公平會通過，如今仍有待金管會審查程序。面對審查進度，魏寶生說，雖然希望愈快愈好，但一切尊重金管會程序，也尊重台新金控，現在唯有練兵，讓員工更有信心。

魏寶生表示，希望員工們能一起努力，現在也會自己到第一線拜訪客戶，並且做跨售的服務，不只自家的新光人壽，也結合其他機構不同性質的保險。

魏寶生說，當初接任新光金的時候，也沒有想過會有合併案出現，當時做得很辛苦，直到去年4月才開始討論合併案，對新光金控來講，是台新金的支持，是一件好事。

台新金控 新光金控 春節

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