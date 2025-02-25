培養小巴菲特 國泰投信建議父母必看這兩步

開學快一個月，近日各大中小學陸續舉辦學校日，邀家長到校參加親師交流，了解教師計畫，「你們家孩子有補習嗎?」成為熱門討論話題，資產管理專家國泰投信建議爸媽，規劃孩子教育路程的同時，不妨納入「財商」一課，從小培養財務觀念，奠定對理財的正確想法，能掌握基礎的金融知識，培養小小巴菲特，已經是現代社會的重要必修「才藝」。

國泰投信投資長鄭立誠表示，股神巴菲特曾在書中傳授給子女自身的投資經驗，提到要學會用40美分買1美元的東西、安全第一賺錢第二、是危機也是商機、耐心是獲利的好習慣，以及重視企業的管理品質等多個熟為人知的投資心法。但看過書不代表就能成為少年股神，鄭立誠認為，家庭教育才是關鍵的核心，給他魚吃真的不如給他釣竿，特別是這陣子小朋友剛領紅包，正是「機會教育」的好時機，第一步要從理財工具學起，由爸媽帶著孩子手把手認識何謂股票、什麼是保險，基金怎麼投資的？甚至路上各種金融機構的識別和功能說明，都很適合做為親子理財教育的一環。

鄭立誠說，孩子一旦開啟對理財的興趣，第二步就可以試著「沙盤推演」，跟小朋友一起選擇投資工具、設定投資金額、投資方式，以及時間規劃等，例如選擇一檔ETF，設定三個月或是半年的時間，用當初投入的金額試算，每個月從本金、績效、甚至領息金額等，來推估投資報酬，讓孩子真正「有感」財富的增減，省思每一行動下的結果，加以培養判斷日常消費時的想要和需要，鍛鍊一顆富腦袋；家長也能在教導的同時，重新審視自我財富規劃，為退休基金做準備。

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇則用定期定額試算，例如果每月扣款1萬元，年化報酬率假設是8%，以截至持有年的最終月底計算而得的歷史報酬，用同年齡甲和乙的投資案例說明，甲從小就受到父母的理財教育，剛出社會時，每月存下1萬元進行定期定額投資，持續十年。之後不再存錢，但保留前10年的投資，讓資金繼續滾動。而乙則在前10年過著月光族的生活，直到30歲才開始每月存1萬元，持續定期定額投資到60歲。

結果如何？甲僅投入120萬，乙則投資360萬，乙的投資金額是甲的三倍，到了60歲，甲的資產累積到1,824萬元，而乙則是1,417萬元，考量投入成本不同，甲比乙多賺647萬元。儘管乙存錢的時間長達30年，卻仍比不上甲因早期投資所累積的複利效應。

蘇鼎宇表示，從案例可以了解，理財關鍵不在於存多少，而是「開始得夠早」，看好今年台股多頭向上趨勢，市值型ETF如00922，網羅台灣大市值的優質龍頭企業，很適合做為孩子們的第一檔入門基金，提醒爸媽們，及早跨出第一步，才能在學習養成黃金時期，共同打造全家的金錢素養。