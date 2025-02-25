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富邦證券獲營運持續管理國際標準認證 強化營運韌性、展永續經營決心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券取得英國標準協會（BSI）ISO 22301營運持續管理國際標準認證，總經理郭永宜(右)代表受證。(富邦證券/提供)
富邦證券取得英國標準協會（BSI）ISO 22301營運持續管理國際標準認證，總經理郭永宜(右)代表受證。(富邦證券/提供)

富邦證券25日取得英國標準協會（BSI）ISO 22301營運持續管理國際標準認證，展現企業永續經營的承諾與決心。此項認證代表富邦證券在面對各種突發災害或緊急事件，包括在疫情、地震、火災、風災或系統中斷等，已完成建置多項備援機制，並且透過各種情境的實地演練及系統備援演練活動，確保能在最短時間內運用備援機制，恢復營運能力，降低衝擊。

富邦證券總經理郭永宜表示，ISO 22301是全球公認的營運持續管理標準，檢核企業在營運持續、危機應對與風險緩解等方面的能力。在快速變化的環境中，能快速回復，對客戶權益保障、資產保全以及商譽至關重要。富邦證券獲得ISO 22301認證，不僅展現對營運持續管理的堅定決心，也確保關鍵業務流程得到適當的保護，增強企業營運的韌性。富邦證券未來亦將持續強化營運管理，穩健面對各種挑戰。

富邦證券以ISO國際標準為框架，進行全面性風險評鑑與營運衝擊分析，提升各類風險的防禦能力。富邦證券董事會更於2024年8月核定通過「營運持續管理政策」，透過管理目標的訂定，以實際行動展現對投資人的重視與承諾，不斷精進內部制度流程，強化經營韌性及風險防禦力。

富邦 疫情

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