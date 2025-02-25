安聯投信：美國股票基金淨流入居冠 超越歐股

市場好壞消息參半，美國總統川普稱可能對汽車、藥品和晶片徵收25%關稅，美俄官員就結束俄烏戰爭舉行首輪會談，歐洲領導人擔憂可能損害歐洲和烏克蘭利益。市場傳出對美國晶片大廠的猜測消息並以利多解讀；回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年2月13日至今年2月19日止近一周，美股基金淨流入121.37億美元，超越歐股居冠，其他市場呈現小幅淨流入。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會最新會議紀要釋出後，市場預期決策官員短期內將維持現行政策立場，進一步強化投資人對寬鬆貨幣環境的期待。

此一訊號推動美股持續攀升，標普500指數再創歷史新高，展現市場穩健動能。在產業表現方面，近一週各大類股漲多跌少，能源類股尤為亮眼。

近期烏克蘭針對俄羅斯原油出口管道的攻擊事件加劇了市場對供應鏈中斷的擔憂，推動國際油價上揚，能源股順勢受惠。考量到地緣政治風險仍未消散，市場對油價的支撐動能可能持續。

在歐洲部分，安聯投信表示，烏克蘭總統澤倫斯基近期表示，烏克蘭已準備好與美國前總統川普建立強有力的投資與安全協議，顯示地緣政治局勢可能出現新的變數。

同時，美國財政部長貝森特暗示，拜登政府可能考慮放鬆對俄羅斯的部分制裁，這一消息引發市場對全球能源供應與資本流向的重新評估。

在此背景下，原油市場成為市場關注焦點。若美國放鬆制裁，可能促使俄羅斯原油進一步回歸國際市場，降低供應風險，進而影響油價走勢。這對於近期受惠於供應鏈中斷而強勢上漲的能源股來說，可能帶來短期震盪。

然而，地緣政治的不確定性仍高，市場將密切觀察美烏關係發展及美國對俄政策調整的實際影響。