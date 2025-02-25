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數位科技打造多元理財工具 國泰世華獲頒台灣最佳財富管理銀行

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華銀行榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）所頒發「台灣最佳財富管理銀行」大獎，由國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢代表領獎。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）所頒發「台灣最佳財富管理銀行」大獎，由國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢代表領獎。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行致力於協助高資產客戶掌握國際投資機會，透過數位科技與金融創新、與海內外頂尖機構合作等，持續優化財富管理服務，成功推出多元理財工具與商品，幫助客戶靈活應對國際金融市場變化，同時分散投資風險。

今年初，國泰世華銀行再傳捷報，榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）所頒發之「台灣最佳財富管理銀行」大獎。

該獎項評選涵蓋數位轉型、風險控管、市場影響力、團隊人才培育，及企業經營策略等十大核心指標，深受全球金融圈所重視。

國泰世華銀行深耕台灣市場數十年，隨著數位科技迅速發展，成功運用大數據分析，洞察各類型客群潛在需求，將數據分析優勢轉換為經營實力。同時打造具備國際競爭力的多元理財工具，例如固定收益商品及私募股權基金等另類投資商品，協助客戶應對瞬息萬變的國際金融局勢，有效分散投資風險。

此外，國泰世華銀行更以「數位」及「智能」為兩大驅動力，運用金融科技提升客戶體驗。透過CUBE App可視化圖表，客戶可即時掌握個人財務狀況，優化資產配置，進一步提升理財決策效率和彈性。

這些創新舉措真正落實「以客戶為中心」的經營策略，成功帶動高資產客戶數量及AUM（資產管理規模）雙位數的成長，為臺灣資產管理市場注入全新動能。

國泰世華銀行指出，台灣資產管理市場極具潛力，擁有多元資產類別的客戶持續增長。在政策鬆綁及稅務環境變化的驅動下，市場對於資產配置專業顧問服務的需求日益高漲。

展望未來，國泰世華銀行將持續連結海內外資源，提供投資人多元投資產品，搭配專業的研究團隊、個人化顧問服務，功能完善的線上交易平台等，為投資人建立豐富的投資管道，並持續強化與各通路合作夥伴的合作，致力於推動台灣成為亞洲資產管理中心之一，為客戶創造更豐富的財富價值。

國泰世華 華銀

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