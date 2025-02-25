快訊

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

高雄眷村名店遭爆「湯麵浮果蠅」 消費者怒：恨沒一隻隻挑出來點名

台中新光三越飄瓦斯味？民眾嚇壞急通報 消防大陣仗到場檢測

川普效應 金價和ETF黃金持倉量雙創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普的關稅政策對市場帶來的恐慌效應持續發酵，也推升國際金價在周一來到每盎司2966美元的新高水準。 （美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-02-25，數位典藏序號：20190607030544000】
川普的關稅政策對市場帶來的恐慌效應持續發酵，也推升國際金價在周一來到每盎司2966美元的新高水準。 （美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-02-25，數位典藏序號：20190607030544000】

美國總統川普關稅政策對市場帶來的恐慌效應持續發酵，也推升國際金價在周一來到每盎司2966美元的新高水準，其中ETF（指數型股票基金）黃金持倉量更是創2022年以來最大的增幅。

法人分析，川普脫口而出對加拿大與墨西哥關稅將如期實施，令人們對於川普破壞性貿易和地緣政治議程的擔憂與日俱增，也令投資人增加對於黃金的避險需求，使周一金價再創歷史新高。

儘管對美國經濟韌性的質疑理論上要壓低美元指數，但市場避險情緒的升高加上川普在與法國總統馬克宏的記者會上被問及此前被推遲的加拿大與墨西哥關稅是否於3月4日生效，川普回答表示關稅政按時、按計畫推進，美元相應走高。不過美元走強的幅度相對受控，理由在於美國官員隨後解釋該對加拿大與墨西哥關稅的時程還沒有決定，而川普也在稍後轉為解釋推進的關稅是對等關稅。多空拉扯下，美元小幅走高。

台銀最新出爐的國際金市報告分析最近兩天的金價走勢指出，市場傳出川普施壓墨西哥對中國開徵25%關稅，以換取美國對其免徵關稅的條件，使市場避險情再度升溫，推升金價上漲至2944美元後，雖然拉回於2940美元附近盤整。歐美時段，避險買盤持續回流金市，帶動金價走高至2948美元，雖研究機構IFO公布德國2月企業信心指數與1月持平為85.2（低於預估值的85.8），歐元兌美元漲幅收斂，引發金市賣壓出籠，金價震盪拉回至2935美元，但是由於買盤也逢低積極承接，金價一路上漲至295 6.15美元，並且改寫歷史新高。

台銀接著分析，雖然之後後因以色列外交部長Gideon Saar表示，願意延長停火協議以換取更多人質，金市湧現獲利了結賣壓，金價迅速下跌至2930美元附近，但美股表現不佳，且川普表示將如期對加拿大及墨西哥開徵25%關稅，避險資金持續流入金市，再度推升金價反彈，並且再創新高水準。

川普 金價 關稅

延伸閱讀

川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

美媒：川普政府迫台積電技術轉移恐踩紅線 應促投資

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

俄烏戰爭3週年 川普稱與普亭談終戰、美俄經濟協議

相關新聞

川普效應 金價和ETF黃金持倉量雙創新高

美國總統川普的關稅政策對市場帶來的恐慌效應持續發酵，也推升國際金價在周一來到每盎司2966美元的新高水準，其中ETF（指...

國泰世華用AI推數位房貸 從申請到核貸最快僅30分鐘

為進一步強化與深度往來客戶的合作關係，國泰世華銀行今日宣布，為深度往來客戶提供「全數位房屋貸款服務」，優化房貸業務流程並...

獨家／金管會要「月月」控管警示帳戶 兩大監控指標曝光

金管會全面監控警示帳戶。金管會25日將邀各銀行開會，擬定「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」將新增兩大監控指標，一、警示戶...

金管會防詐 緊盯警示帳戶…黑名單將月月監控

金管會全面監控警示帳戶。金管會今（25）日邀各銀行開會，擬定「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，新增兩大監控指標，一、警...

金管會副主委邱淑貞下月退休

金管會人事再掀搬風。據透露，金管會副主委邱淑貞因個人因素，將在3月提前退休，此一異動也牽連了金管會會內、局處的人事異動，...

新南向放款 喜見開門紅…全年目標有望達陣

新南向放款好熱，2025年1月就見開門紅。據金管會統計，2025年1月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,425億元，月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。