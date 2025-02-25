川普效應 金價和ETF黃金持倉量雙創新高

美國總統川普的關稅政策對市場帶來的恐慌效應持續發酵，也推升國際金價在周一來到每盎司2966美元的新高水準，其中ETF（指數型股票基金）黃金持倉量更是創2022年以來最大的增幅。

法人分析，川普脫口而出對加拿大與墨西哥關稅將如期實施，令人們對於川普破壞性貿易和地緣政治議程的擔憂與日俱增，也令投資人增加對於黃金的避險需求，使周一金價再創歷史新高。

儘管對美國經濟韌性的質疑理論上要壓低美元指數，但市場避險情緒的升高加上川普在與法國總統馬克宏的記者會上被問及此前被推遲的加拿大與墨西哥關稅是否於3月4日生效，川普回答表示關稅政按時、按計畫推進，美元相應走高。不過美元走強的幅度相對受控，理由在於美國官員隨後解釋該對加拿大與墨西哥關稅的時程還沒有決定，而川普也在稍後轉為解釋推進的關稅是對等關稅。多空拉扯下，美元小幅走高。

台銀最新出爐的國際金市報告分析最近兩天的金價走勢指出，市場傳出川普施壓墨西哥對中國開徵25%關稅，以換取美國對其免徵關稅的條件，使市場避險情再度升溫，推升金價上漲至2944美元後，雖然拉回於2940美元附近盤整。歐美時段，避險買盤持續回流金市，帶動金價走高至2948美元，雖研究機構IFO公布德國2月企業信心指數與1月持平為85.2（低於預估值的85.8），歐元兌美元漲幅收斂，引發金市賣壓出籠，金價震盪拉回至2935美元，但是由於買盤也逢低積極承接，金價一路上漲至295 6.15美元，並且改寫歷史新高。

台銀接著分析，雖然之後後因以色列外交部長Gideon Saar表示，願意延長停火協議以換取更多人質，金市湧現獲利了結賣壓，金價迅速下跌至2930美元附近，但美股表現不佳，且川普表示將如期對加拿大及墨西哥開徵25%關稅，避險資金持續流入金市，再度推升金價反彈，並且再創新高水準。