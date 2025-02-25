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國泰世華用AI推數位房貸 從申請到核貸最快僅30分鐘

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀行運用大數據及AI模型，為深度往來客戶提供「全數位房屋貸款服務」，優化房貸業務流程，申請至核貸最快僅需30分鐘。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行運用大數據及AI模型，為深度往來客戶提供「全數位房屋貸款服務」，優化房貸業務流程，申請至核貸最快僅需30分鐘。圖/國泰世華銀行提供

為進一步強化與深度往來客戶的合作關係，國泰世華銀行今日宣布，為深度往來客戶提供「全數位房屋貸款服務」，優化房貸業務流程並縮短核貸時間。經銀行落實認識客戶程序，客戶可透過專屬連結，使用手機或電腦完成申請，最快僅需30分鐘便可完成核貸。

而且為防範與房貸申請相關的詐騙案件，國泰世華銀行建立了智能風控系統，透過分析常見詐騙樣態及新聞事件，交叉比對跨產品申請資訊，辨識各類房貸申請案件間的潛在關聯，協助第一線作業人員識別疑似房貸偽冒案件。

國泰世華銀行說明，此服務運用大數據分析及AI模型，整合客戶的刷卡、存款及理財偏好等數據，來綜合評估其還款能力，為客戶量身打造最適合的房貸方案，同時協助深度往來客戶提升理財決策的效率與準確性，同時強化銀行端授信業務的風險管控。

對於有房貸需求的深度往來客戶來說，過去的申請流程往往伴隨著冗長的等待時間。以深度往來客戶陳先生為例，他近期有資金需求，過去向銀行申請房貸時，不僅需要準備大量紙本資料，還得親自跑銀行與業務人員反覆溝通。即使完成送件，仍需等待數個工作日才能得知核貸結果，這段時間的不確定性影響了他的理財規劃，也增加資金調度的挑戰。

而國泰世華所提供這套全數位房屋貸款服務，讓深度往來客戶無需繁瑣的紙本流程，只需透過手機或電腦申請，最快30分鐘內便可完成核貸，即時掌握貸款額度與條件，提升資金調度的靈活度。而且每年還可減少超過47萬張紙的使用，相當於減少逾3公噸碳排放，也同步實踐永續。

國泰世華銀行表示，過往人工審核房貸作業過程，可能因誤判導致核貸條件與客戶預期不符，客戶將面臨需要快速調撥資金補齊短缺，也增加銀行的風險控管壓力。

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