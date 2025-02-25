台股 ETF 受益人連三周創新高 今年來市值型占鰲頭

台股ETF集保戶股權分散2月21日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增3,553人，2025年來增加191,212人，總人數來到1,0417,048人連續三周創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有26檔呈現周增加。

今年來受益人數增加最多的前十名分別為元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、國泰台灣領袖50（00922）、凱基優選高股息30（00915）、國泰股利精選30（00701），其中市值型的分占一、二名，但以檔數來看高息型則占六成還是較具人氣。

群益投信指出，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

00919基金經理人謝明志表示，對於台股後市，觀察目前風險指標風險指標大多低檔，恐懼貪婪指標維持低檔，加上預估2025年台灣企業獲利成長性仍有近15%水準，預期台股可持續往上中長期偏多趨勢。近期台股市場要辨清風向，在川普/馬斯克的灰犀牛效應發酵比預期大，資產配置彈性化與抗波動化，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層，大跌時可逢低分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。