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金管會副主委邱淑貞下月退休

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會人事再掀搬風。據透露，金管會副主委邱淑貞因個人因素，將在3月提前退休，此一異動也牽連了金管會會內、局處的人事異動，一旦接任人選由銀行局、證期局、保險局或檢查局四局長中或會內相關首長遴選，勢必牽動多位高層異動。

事實上，邱淑貞2025年12月26日才屆滿65歲的退休年齡，按規定是2026年1月16日退休，惟她卻提早了十個月，在3月就將退休。

金管會有兩個副主委，一個是政務副主委，目前是陳彥良，另一個是常務副主委，通常是由事務官升任也有65歲屆齡退休規定，接任人選也可望從金管會內升。

市場認為目前四局中，以銀行局長莊琇媛和證期局長張振山較資深，就目前金管會全力發展亞洲資產管理中心來看，外界看好莊琇媛升任機率大。不論誰升任，都將牽動整體金管會人事大風吹。

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