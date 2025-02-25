金管會防詐 緊盯警示帳戶…黑名單將月月監控

金管會全面監控警示帳戶。金管會今（25）日邀各銀行開會，擬定「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，新增兩大監控指標，一、警示戶占比／存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／警示戶同業平均月增率，這兩大比率一旦同時超過100%，就會被打入「黑名單」，金管會將「月月監控」，目標是：警示戶不要再增加。

例如A銀行警示戶占全體國銀警示戶的比率是3%，那麼A銀行存款戶占全體國銀存款戶數就不能超過3%；也就是說，銀行警示戶占比逾該行存款戶占比、及警示戶新增超過同業平均者，就會被打入觀察名單。

一旦遭打入觀察名單，顯示警示戶控管不佳，若連續兩個月列觀察名單，金管會將與該銀行負責人「喝咖啡」並要求兩周內提改善計畫。

近五年金融機構警示戶概況

改善未見成效，金管會下一步驟就是將該銀行對外公布，直到未再列入「黑名單」為止；改善見成效才會將該銀行從名單中移除，實施日期從2025年1月統計數字開始。該措施讓各銀行如臨大敵，尤其是民營銀行為最。有銀行主管坦言，警示帳戶要「下降」很不容易，頂多只能讓「新增趨緩」，畢竟詐騙防不勝防。

據金管會2024年底統計，國銀加計信合社警示帳戶數是14萬9,274戶，其中國銀就占了99.5%，顯示銀行業是警示戶大宗。若以年增額來看，警示帳戶數更是逐年一路飆漲，2024年一年就增加逾3萬戶是史上最大。

據透露，金管會擬定銀行警示帳戶占比、及增加率的評估指標，最大目標是希望警示戶不要再增加，盼警示戶增加率可以低於1%。據金管會調查，目前的確有部分銀行警示戶占比遠高於其存款戶占比，希望這塊比率可以降低。

金管會今邀集各銀行開會，將在會中宣達監控警示戶決心，並列出警示帳戶占比及增加率的評估指標、銀行列入觀察名單標準，一旦連續兩個月列入觀察名單，就需提報改善計畫等三項措施。