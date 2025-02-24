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獨家／金管會要「月月」控管警示帳戶 兩大監控指標曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會全面監控警示帳戶。金管會25日將邀各銀行開會，擬定「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」將新增兩大監控指標，一、警示戶占比／存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／警示戶同業平均月增率，這兩大比率一旦超過100%，就會被打入「黑名單」，金管會將「月月監控」，目標是：警示戶不要再增加。

例如A銀行警示戶占全體國銀警示戶的比率是3%，那麼A銀行存款戶占全體國銀存款戶數就不能超過3%；也就是說，銀行警示戶占比逾該行存款戶占比、及警示戶新增超過同業平均者，就會被打入觀察名單。

一旦遭打入觀察名單，顯示警示戶控管不佳，若連續兩個月列觀察名單，金管會將與該銀行負責人「喝咖啡」並要求兩周內提改善計畫。

改善期間若連續兩個月列觀察名單，金管會將在金管會網站公布該機構名稱，直到未再列入「黑名單」為止；改善見成效才會將該銀行從名單中移除，實施日期從2025年1月統計數字開始。

該措施讓各銀行如臨大敵，尤其是民營銀行為最。有銀行主管坦言，警示帳戶要「下降」很不容易，頂多只能讓「新增趨緩」，畢竟詐騙防不勝防。

據金管會2024年底統計，國銀加計信合社警示帳戶數是14萬9,274戶，其中國銀就占了99.5%，顯示銀行業是警示戶大宗。若以年增額來看，警示帳戶數更是逐年一路飆漲，2024年一年就增加逾3萬戶是史上最大。

據透露，金管會擬定銀行警示帳戶占比、及增加率的評估指標，最大目標是希望警示戶不要再增加，盼警示戶增加率可以低於1%。據金管會調查，目前的確有部分銀行警示戶占比遠高於其存款戶占比，希望這塊比率可以降低。

金管會明（25）日邀集各銀行開會，將在會中宣達監控警示戶決心，類似「宣導大會」，並列出警示帳戶占比及增加率的評估指標、銀行列入觀察名單標準，一旦連續兩個月列入觀察名單，就需提報改善計畫等三項措施。

會中也將一併就外界建議防詐措施，包括一、提升ATM設備，只要民眾提款時未露出全臉就無法提款或轉帳，以防堵車手提款，金管會鼓勵各銀行採取上述ATM控管措施，主動提升設備以提升科技阻詐成效。

二、定存解約或款項大額匯出，需先通知第三人。金管會也指出，目前法令並未禁止通知第三人，也鼓勵各銀行可主動提醒客戶，可選擇註記指定聯絡人，發揮第三人勸阻防詐。

三、涉詐帳戶控管措施。依規定，對疑似涉詐的異常帳戶，銀行可採暫停存入或提領、匯出款項、暫停全部或部分交易功能等服務，但目前實務上各銀行仍仰賴警調或165平台通知才做控管，金管會也請各銀行思考，如何對涉詐帳戶採取相關措施，提高防詐效果。

金管會 黑名單

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