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一銀徵才 招募300名新血

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行徵才活動開跑，本次大舉招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。第一銀行／提供
第一銀行徵才活動開跑，本次大舉招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。第一銀行／提供

第一銀行徵才活動開跑，首場26日於陽明交通大學熱烈展開，本次將大舉招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。

近年一銀薪酬競爭力不斷提升，平均年薪達19個月以上，理財人員平均年薪超過27個月、最高年薪更上看71個月，內部統計已有七成同仁年薪超過百萬元。

為延攬多元領域人才，第一銀行將自26日起在全台大專院校舉辦16場大型徵才活動，其中MA首年年薪即突破百萬元，透過豐富培訓資源，輔以銀行業務快速輪調歷練，幫助新鮮人累積跨領域經驗；業務菁英人才則讓職涯發展更貼近個人選擇，協助新鮮人迅速累積專業職能，成為銀行核心業務領域菁英。

一銀積極推動海外發展，目前在全球設有43個海外據點，為公股銀行之冠，據點遍布歐、亞、美及大洋洲等重要金融中心，外派人員首年年薪更有機會高達250萬元以上，吸引無數對海外工作有憧憬的年輕人加入。

長期深耕ESG的第一銀行，秉持「就在你左右」品牌精神，提升員工福祉不遺餘力，除提供優於同業的薪酬水準與福利措施，每年均公開辦理晉升調薪，加速基層行員升遷速度，提供休假旅遊補助、健身房、多元社團與各項文康活動，促進同仁工作及身心平衡發展，同時，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令之假別及生育津貼等制度，落實性別平等工作環境；2024年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、「台灣傑出金融業務菁業獎」海外發展、人力發展及數位金融三項優等、「國家品牌玉山獎」最佳人氣品牌及最佳產品二項全國首獎殊榮，顯示一銀在業務發展、人才培育及員工福利等面向皆備受肯定。

本次第一銀行需才地區遍及全台，報名自3月5日起至4月8日止，預計於4月下旬辦理筆試，詳情請至台灣金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序。

第一銀行 菁英

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