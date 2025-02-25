家族信託稅事 公會找解方

政府致力打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會正努力放寬資產管理與財富管理的規範，「家族信託」作為財富管理的重要工具，無論是在資產規劃、財產保護、家族傳承等方面都具有深遠的影響。然而，國內家族信託市場需求逐漸明顯，信託公會秘書長呂蕙容表示，但現階段家族信託在台灣的發展仍面臨瓶頸。

事實上，家族信託在海外發展已超過百年，歐美知名家族企業如石油大亨洛克斐勒家族、鋼鐵大王卡內基家族及政治世家甘迺迪家族等，均利用家族信託方式傳承家族基業，台灣家族信託的發展起步則較晚。

呂蕙容表示，家族信託在現行遺贈稅法架構下仍有課稅疑慮，信託公會目前已積極研擬，擬向相關主管機關釐清賦稅問題。

台灣家族商品尚未成熟，傳統的信託業務缺乏針對家族長期財富傳承與管理的規劃，業者應在產品設計、客製化服務以及對應家族需求方面進行更多探索與創新。