員工福利信託 五年增一倍

為提升勞工退休經濟保障並協助企業強化留才機制，金管會積極推動員工福利信託，並將其納入「信託2.0評鑑」，根據信託公會最新統計，截至去年底，信託業者承作公開發行公司員工福利信託達828件，相較2020年438件，成長近一倍。

同時，信託公會資料顯示，截至去年底，員工福利信託財產本金規模達新台幣2,365億，較2020年底1,409億元增加956億元，已連續四年呈現穩定增長，不僅顯示信託業者努力推動的成果，更可見此信託制度獲得許多企業與員工的高度認可。

信託公會秘書長呂蕙容表示，為提供人生各階段所需的各種信託服務，滿足民眾退休生活的需求，透過信託的規劃，員工可將透過員工福利信託累積的資產，轉接至安養信託，繼續利用信託機制作為投資理財或為其老年退休生活費用之支出給付的安排，實現退休後的財務穩定。

依據員工福利信託業務，公開發行公司辦理家數及各產業別占比，去年第4季來看，占比最高的為電子相關產業，共有449家業者，占54%；其次是傳統產業，有172家，占比21%，第三名是金融業101家、占12%；以及生技醫療業7%、其他6%。

若從近五年信託業承作員工福利信託規模檢視，從2020年的1,409億元，隔年增加至1,758億元、2022年來到1,942億元、2023年突破2,000億元來到2,140億元，直至去年底總計信託規模2,365億元。

金管會去年12月31日發布之「信託業務發展策略藍圖」，揭示以營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境為核心價值，未來「信託評鑑」將重視數位技術之運用，強化信託服務功能及提升營運效率。