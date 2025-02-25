玉山銀助攻智慧醫療轉型

經過一年多的努力，醫師公會全聯會於昨（24）日攜手中華電信、ESG永續領導品牌玉山銀行及數位轉型引領者資拓宏宇公司共同舉辦「健康台灣智慧醫療大聯盟記者會」，提供全國基層院所於通訊診療、在宅急症照護及雲端HIS等最簡便優惠的選擇方案。

因應全球數位化時代來臨，在新冠疫情多年肆虐下更加速遠距通訊診療發展，醫師公會全聯會理事長周慶明考量基層醫療院所因受限於人力物力，常需仰賴資訊廠商協助，因此，周慶明一直以尋求合意、實用、售後服務良好的廠商為目標，希望提供基層醫療院所於數位轉型中多一個絕佳選擇。

周慶明邀請長期與醫界合作並致力於醫療產業發展之玉山銀行加入智慧醫療轉型行列。玉山銀行董事長黃男州表示，視訊看診平台及雲端HIS結合玉山銀行線上刷卡支付服務，不僅顧及線上交易之安全性，更讓支付選擇變得更靈活、多樣化，使用玉山信用卡支付，甚至還可用玉山e point抵扣醫療費用，讓就診病患藉由通訊即可輕鬆完成一條龍看診服務。

中華電信總經理林榮賜指出，視訊看診平台包含雲端即時錄影、符合資安規範、貼近實體門診流程等，讓醫師只需簡單設定即可使用，大幅降低轉型門檻，使符合通訊診療條件之民眾，無需下載APP即可透過簡訊傳送專屬診間連結進行視訊看診，亦可應用於在宅急症照護。

資拓宏宇公司雲端HIS系統「資拓宏宇診所雲」服務能整合基層診所需要的軟、硬體系統功能，使診所內各式量測設備形成小型智慧物聯，提供掛號、門診、批價、申報基礎功能，另透過病歷電子化能更節省空間，同時使用電子病歷(EMR)上傳及簽章讓病歷可以更安全妥善的保管，民眾也能更便利的查詢/下載，舉凡診所的看診、人事、申報、營運、擴點等都能透過資拓宏宇診所雲實現。

周慶明表示，期待透過這次醫療、電信、金融與智慧醫療廠商共同合作，共創健康台灣智慧醫療新紀元。