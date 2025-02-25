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台金聯董座 宮文萍接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣金聯新任董事長由農業信用保證基金董事長宮文萍接任，昨（24）日舉行交接典禮，多家公股銀總經理、中央存保董事長黃天牧等均到場觀禮。宮文萍表示，上任後有三大目標，包括擴大辦理平價住宅、都更危老，以及共享辦公室，希望形成提供年輕人創業基地。

台灣金聯董事長人事風波暫告落幕；任期還有兩年的前董座施俊吉無預警遭撤換，施俊吉控訴他是因擋人財路被拔掉，質疑與雲林北港工業區土地有關；接任的呂政璋到任後48小時閃辭，創下台金聯董座任期第二短紀錄。

昨日台金聯召開董事會推選宮文萍為新任董座，隨後交接典禮與代理董事長的總經理郭文進交接印信。宮文萍長期在農業金融體系，1985年起即於農業信保基金服務，由基層歷練至總經理及董事長。包括農業部政務次長黃昭欽、農業金融署署長李聰勇及財政部常務次長謝鈴媛也到場祝賀。

宮文萍受訪表示，因為現在銀行逾放低，不良資產市場萎縮，台金聯必須轉型，作為政策性單位應與其他金控轄下的資產管理公司不同，她強調跟隨政策腳步，首先擴大辦理社會反應好的平價住宅，協助年輕人；第二為擴大都更危老。

第三，她也提到共享辦公室，可引進新創、AI等科技公司，形成新創基地，宮文萍說，她希望台金聯更落實社會公益，而不僅是營利。

台灣金聯 年輕人 都更

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