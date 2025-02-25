新南向放款 喜見開門紅…全年目標有望達陣

新南向放款好熱，2025年1月就見開門紅。據金管會統計，2025年1月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,425億元，月增221億元，達標率30.4%，光是一個月的達標率，就超過一個季度，其中對印度市場放款131億元居冠。

金管會對2025年全年國銀對新南向新增放款量、新設據點目標值，各是728億元及維持三處，放款目標值是史上新高，顯示銀行圈看好新南向市場商機。

據統計，2025年1月新增放款221億元已是目標額三成，核准新設兩處也達到逾六成目標，2025年全年達陣有望。國銀對新南向放款從2021年已連續四年達標，2025年可望邁入第五個年頭。

國銀對新南向18國放款餘額概況

銀行圈指出，2025年新南向市場有兩大優勢，一、人口紅利跟產業鏈持續轉入，尤其是川普關稅戰，將續帶動國際供應鏈移轉到新南向市場，二、俄烏戰爭等地緣戰爭風險逐漸鈍化，有助全球景氣，最看好印度、澳洲這兩大市場。

最大隱憂是美國通膨再起，讓美國聯準會暫停降息，甚至反轉升息，及銀行信用風險增加高於預期，恐削弱新南向放款動能。

金管會昨（24）日公布2025年1月國銀對新南向放款餘額1兆8,425億元，月增221億元，連五個月成長，年增13.8%續持雙位數動能；若以1月底美元匯率32.682元換算，放款餘額563.77億美元，月增8.44億美元是近五個月新高，顯示剔除匯率因素後，新南向市場放款仍熱。

以各市場來看，2025年1月新增放款量能的前三大市場，是印度、澳洲與新加坡，各增加131億元、66億元和48億元，頗有延續2024年新南向市場熱度態勢，第四大是越南增加27億元，第五是菲律賓增加6億元。

金管會表示，主因受惠印度、澳洲經濟活絡，企業資金需求增加，有新增授信案所致。銀行主管則說，印度2025年GDP續維持6.5%高成長，澳洲則有降息題材，使印、澳市場資金需求殷切。

1月放款量增加最多的前五大銀行，是中信銀、台新銀、北富銀、聯邦銀和玉山銀，與上月相較，聯邦與玉山銀是擠入前五大的新面孔，顯示連中型銀行也開始搶攻新南向商機，也逐步瓜分了公股行庫新南向市場版圖。

中信銀1月對新南向放款新增149億元最多，台新銀增加45億元次之，北富銀、聯邦和玉山銀各增加15億~39億元之譜，合計前五大銀行共新增269億元。