獨家／金管會人事搬風 副主委邱淑貞3月退休、誰接任？

金管會人事再掀搬風。據透露，金管會副主委邱淑貞因個人因素，將在3月提前退休，此一異動也牽連了金管會會內、局處的人事異動，一旦接任人選由銀行局、證期局、保險局或檢查局四局長中挑選，又將牽動後面一連串人事。

事實上，邱淑貞2025年12月26日才屆滿65歲要退休，依規定是2026年1月16日退休，惟她卻提早了十個月，在3月就將退休。

金管會有兩個副主委，一個是政務副主委，另一個是常務副主委，通常是由事務官升任也有65歲屆齡退休規定，以過去慣例，由金管會內升機率大。

市場認為目前四局之中，以銀行局長莊琇媛和證期局長張振山較資深，就目前金管會全力發展亞洲資產管理中心來看，外界看好莊琇媛升任機率大。不論誰升任，都將牽動整體金管會人事大風吹。

金管會人事從2024年7月開始已掀了三次搬風，至今已有九位一級主管人事異動，已替金管會帶來新人事氣象，這次將是第四波搬風。