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台金聯董座宮文萍上任提三大目標 特別感謝黃天牧

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台灣金聯新任董事長宮文萍（右）就任，24日舉行交接典禮，與代理董事長的總經理郭文進交接印信。林勁傑／攝影
台灣金聯新任董事長宮文萍（右）就任，24日舉行交接典禮，與代理董事長的總經理郭文進交接印信。林勁傑／攝影

台灣金聯新任董事長由前農信保基金董座宮文萍接任，24日舉行交接典禮，包括多家公股銀總經理、中央存保董事長黃天牧等均到場觀禮。宮文萍表示，上任後有三大目標，包括擴大辦理平價住宅、都更危老，以及共享辦公室，希望形成新創基地。

泛公股台灣金聯日前的董事長人事風波正告落幕，源於任期還有兩年的前董座施俊吉無預警遭撤換，施俊吉控訴他是因擋人財路被拔掉，質疑與雲林北港工業區土地有關。而接任的呂政璋到任後48小時閃辭，創下台金聯董座任期第二短紀錄。

24日台金聯召開董事會推選宮文萍為新任董座，隨後交接典禮與代理董事長的總經理郭文進交接印信。宮文萍長期在農業金融體系，1985年起即於農信保基金服務，由基層歷練至總經理及董事長。包括農業部政務次長黃昭欽、農業金融署署長李聰勇以及財政部常務次長謝鈴媛也到場祝賀。

宮文萍受訪表示，因為現在銀行逾放低，不良資產市場萎縮，台金聯勢必轉型，作為政策性單位應與其他金控轄下的資產管理公司不同，她強調跟隨政策腳步，首先擴大辦理社會反應好的平價住宅，協助年輕人和弱勢團體；第二為擴大都更危老。

第三，她提到共享辦公室，也許引進新創、AI等科技公司，形成新創基地，宮文萍說，她希望台金聯更落實社會公益，而不僅是營利。

此外，鑒於國內不動產投資利潤日薄，台金聯前董座任內也以餘裕資金投資有價證券，平均每年貢獻盈餘3.7億元，占獲利三成以上。宮文萍強調，資金運用首重安全性，會持續做，並視金融狀況做安全配置。

至於過去在農信保領域資歷深厚，此次轉換跑道是否感到挑戰大，宮文萍說，其實她在華南銀行擔任常務監察人11年，21日才辭任。因此不只農業金融，在商業金融也有一段時間歷練，不動產領域則部分重疊農信保的後段業務；當農民無法償還貸款時農信保會代償，於是產生不良資產，對不良資產處理有經驗。

另在華銀任常務監察人時對債權管理亦有涉獵，她未來會與團隊請教，並在過去的經驗基礎上發展更創新作法。明天會先走訪各部門，了解各部門業務。

到場觀禮的還有合庫金總經理蘇佐政、第一銀行總經理李嘉祥、華南銀行總經理黃俊智、彰銀總經理周朝崇，以及農業金庫董事長簡展穎、總經理吳百仁等。

此外，宮文萍致詞時特別感謝前金管會主委黃天牧，提到13年前在她最低潮時如果不是黃天牧的幫忙，她不會有下半段職場生涯。最後則謝謝上帝為她做最好的安排。

宮文萍抵達台灣金聯出席董事會。林勁傑／攝影
宮文萍抵達台灣金聯出席董事會。林勁傑／攝影

董事長 農業 金聯

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