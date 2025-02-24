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合庫年度徵才啟動釋出402個名額 最高起薪62,400元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控及旗下合庫銀行聯合徵才開跑，招募402名新進人員，報名期間自2/26~3/31。圖／合庫銀行提供
合庫金控及旗下合庫銀行聯合徵才開跑，招募402名新進人員，報名期間自2/26~3/31。圖／合庫銀行提供

合庫金控（5880）與旗下合庫銀行宣布啟動年度大規模徵才計畫，共釋出402個名額，涵蓋16類職務，最高起薪達62,400元。網路報名將於2月26日上午10時開始至3月31日下午5時截止。本次筆試訂於4月20日在台北、台中及高雄三地同步舉行，口試於5月25日於台北進行，最終錄取名單預計於6月3日公布。

本次合庫金控開放稽核人員職缺2名，合庫銀行則招募菁英儲備人員（EMA）、儲備菁英(GA)、一般金融人員、徵授信、外匯、理財/助理理財及資訊人員等共計400名。為吸引多元人才，儲備菁英(GA)、一般金融人員及部分資訊類組等不限科系，應屆畢業生亦可報考。而為加速邁向國際化，合庫除持續招募儲備菁英(GA)外，因應金融市場發展迅速，為吸引優秀金融人才，本次另新增菁英儲備人員（EMA）類組，歡迎碩士以上、外語能力良好且具備相關工作經驗者踴躍報名。

合庫將以「校園徵才專車」概念，走訪各大專院校，計劃舉辦22場徵才說明會及4場博覽會。首場博覽會活動將於3月8日在台灣大學登場，隨後於16日、19日及27日分別前往成功大學、台北大學及政治大學。活動現場將邀請各校畢業現職學長姐親身分享職涯經驗，讓即將畢業的準社會新鮮人更瞭解合庫企業文化。

合庫銀行目前擁有8千多名員工，近年因應世代承接，持續積極招募新人，並在待遇及培訓資源方面持續提升，進行後提供完整教育訓練，也實施「新進人員加速升遷條款」縮短升等時間。此外，年輕同仁也可利用銀行所提供的各項專業培訓課程、進修/證照補助及外派制度等，為自己規劃未來的職涯藍圖。

相較於其他金融同業，合庫以穩健經營、公開透明的升遷機制及近300家據點的優勢，一直以來都是金融求職者的熱門首選。合庫表示，未來也將持續打造穩定又兼具發展性的職場環境，讓無論是剛起步的年輕人，或是希望拓展職涯的專業人士，都能在合庫找到發揮的舞台。有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫金控及銀行網站或加入合作金庫銀行LINE官方帳號，獲取詳盡的報名及甄試相關資訊。

合庫金 職涯

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