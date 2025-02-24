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壽險業務員元月登錄人數出爐！業者估全年與去年持平

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業務員2025年元月登錄人數出爐，其中壽險公司業務員人數再度下降，1月較上月減少447人，保代公司業務員則增加321人，壽險業者指出，近年受到大環境、政策等影響，使得壽險公司保單銷售難度提高，導致業務員轉戰其他通路，但整體人數未見明顯下滑，估整體業務員人數與去年持平。

據壽險公會統計，壽險公司業務員人數受到年終轉職等因素影響，登錄業務員人數較2024年12月衰退447人，來到20萬5,006人，若對比2024年1月則減少1,996人。

而保險代理人公司元月登錄業務員人數較上月大幅增加321人，來到7萬8,506人，較2024年1月增加140人；經紀人公司登錄業務員較上月減少60人，達9萬1,750人，較2024年1月8萬9,352人，大增2,398人；總計壽險業務員人數為37萬5,262人，雖較上月減少186人，但對比2024年1月增加542人。

對此，壽險業者指出，近年受到大環境、政策等影響，使得壽險公司保單銷售難度提高，加上部分壽險公司實施新制度以及新的考核方式，導致業務員轉戰其他通路，但整體業務員人數未見明顯下滑，對比去年同期仍維持正成長，預估今年業務員人數可望維持在37.3至37.5萬。

若以各壽險公司來觀察，元月僅4家壽險業務員登錄維持單月正成長，其中，國泰人壽業務員人數較上月大增381人、南山人壽增加141人、台新人壽及友邦人壽同為正成長。而在六大壽險中，凱基人壽業務員人數較上月減少244人、新光人壽減少182人、台灣人壽減少176人、富邦人壽則減少86人。

壽險公司 壽險業

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