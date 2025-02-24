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日圓匯率領漲 新台幣匯率連兩升至周高點、收32.71元 匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國內股匯走勢脫鉤。美股挫跌拖累台股表現，但新台幣匯率24日在日圓匯率領漲下，升值3.5分，收在32.71元，連兩升並為一周高點，總成交量為13.795億美元。新台幣匯率連兩日升值，累計升值8.1分。

中央銀行統計顯示，美元指數24日下挫0.05%，主要亞幣升貶互見，其中以日圓匯率最為強勢，兌美元升破150價位，單日升幅高達0.72%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也強升0.47%；人民幣與新台幣匯率分別升值0.12%與0.11%，星元匯率罕見「獨憔悴」，貶值0.04%。

美股上周五大跌，主要是從消費者信心到房屋及服務類的經濟數據，都讓投資人坐立難安，再加上1月個人消費支出（PCE）物價也將牽動聯準會不急於降息的立場。

匯銀主管說，新台幣匯率24日盤中走勢震盪，主要是外資單日賣超近200億元，促使台股指數盤中大跌超過260點，終場收在23,565.31點，下跌164.94點。

熱錢賣股匯出，一度令新台幣匯率承受貶值壓力，但因美元走勢疲弱、日圓匯率等主要亞幣強升，新台幣匯率在平盤附近震盪，終場仍以小幅升值作收。

匯銀主管指出，美國總統川普的關稅政策未見明顯進展、利空鈍化，加上俄烏戰爭有望落幕，促使美元由強轉弱，主要亞幣也轉為強勢。估計短期內，新台幣匯率仍將維持32.5~33元區間震盪整理。

台幣匯率 新台幣

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