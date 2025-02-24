快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

「台新大富翁」理財營 搶攻兒童理財市場商機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台新證券日前舉辦「台新大富翁」理財營，以「大富翁」遊戲為基礎，模擬市場波動並結合金融知識搶答，讓孩子們在互動體驗中學習台股、海外股票與期貨的基本概念，為未來理財觀念打下堅實基礎。

根據台新證券統計，2024年未成年開戶數持續大幅增長，相較前一年成長約25%。值得注意的是，約有一成選擇定期定額投資策略，投資組合中，前十大持股均為ETF，顯示風險分散受到重視，因此偏好穩健投資工具。

台新證券董事長郭嘉宏分享，這正是舉辦「台新大富翁」理財營的目的，希望透過遊戲培養孩子們的理財觀念，增強他們未來面對金融市場的信心。

「台新大富翁」理財營設有台股、海外股票及期貨三大關卡，參與家庭輪流挑戰，體驗市場變動並通過問答深化投資理解。這種寓教於樂的方式讓孩子們學習基本投資概念，並與家長共同探索理財世界，增進親子互動。

活動當天競爭激烈，各組發揮實力與策略爭取積分。前三名獲得iPad等豐富獎品，活動更抽出5,000元SOGO禮券大禮，所有參與家庭均獲得精美贈品，讓每位孩子滿載而歸。

台新證券近期祭出多項優惠活動，力助投資人開啟理財旅程，包括：第一、「智慧理財 好運連連」線上開戶就送3,600元發財金，可折抵下單手續費。第二、推出台股及美股定期定額手續費「均一價」優惠方案。

台新證券將持續推動全民理財教育，推出創新活動與投資工具，協助投資人穩健理財，為下一代奠定完善的財務規劃基礎。

台新 台股

延伸閱讀

富裕千禧、X世代 比嬰兒潮更願提早傳承財富

怕投資+憂長壽…退休金如何理財 嬰兒潮世代難題

統一投信推出優選低波多重資產基金 四招掌握台股成長機會

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

相關新聞

台企銀總經理李國忠任代理董事長 今起生效

臺企銀（2834）今天公告召開臨時常務董事會推選常務董事暨總經理李國忠代理董事長，今天起生效，由於台企銀原任董事長劉佩真...

合庫金控和銀行將大徵才逾400人 起薪最高6萬2400元

合庫金控今日宣布，與旗下合庫銀行共同啟動年度大規模徵才計畫，共釋出402 個名額，涵蓋16類職務，最高起薪6萬2400元...

出國卡刷爆 AFTEE無現金支付申請跨境交易功能

隨著消費者習慣改變，無卡支付成為新型態支付方式之一， AFTEE先享後付總經理角元友樹今天表示，目前以專案向數發部申請跨...

第一銀行逾七成行員年薪破百萬 今年要獵300位人頭

據第一銀行內部統計，目前全行現職行員中，已有7成行員年薪破百萬元，其中儲備核心人才(MA)首年年薪就突破百萬元，外派人員...

王道銀碳揭露計畫 CDP 獲評 A 級 入選標普全球永續年鑑

王道銀行（2897）（O-Bank）致力經營永續成果再獲國際評鑑肯定，全球碳排放揭露指標機構──國際碳揭露計畫（Carb...

永豐金證：AI 智能決策時代來臨 量化交易掌握市場先機

永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，即日起開始售票，今年主題聚焦自動交易技術、量化策略與高頻交易的最新發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。