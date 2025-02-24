「台新大富翁」理財營 搶攻兒童理財市場商機

台新證券日前舉辦「台新大富翁」理財營，以「大富翁」遊戲為基礎，模擬市場波動並結合金融知識搶答，讓孩子們在互動體驗中學習台股、海外股票與期貨的基本概念，為未來理財觀念打下堅實基礎。

根據台新證券統計，2024年未成年開戶數持續大幅增長，相較前一年成長約25%。值得注意的是，約有一成選擇定期定額投資策略，投資組合中，前十大持股均為ETF，顯示風險分散受到重視，因此偏好穩健投資工具。

台新證券董事長郭嘉宏分享，這正是舉辦「台新大富翁」理財營的目的，希望透過遊戲培養孩子們的理財觀念，增強他們未來面對金融市場的信心。

「台新大富翁」理財營設有台股、海外股票及期貨三大關卡，參與家庭輪流挑戰，體驗市場變動並通過問答深化投資理解。這種寓教於樂的方式讓孩子們學習基本投資概念，並與家長共同探索理財世界，增進親子互動。

活動當天競爭激烈，各組發揮實力與策略爭取積分。前三名獲得iPad等豐富獎品，活動更抽出5,000元SOGO禮券大禮，所有參與家庭均獲得精美贈品，讓每位孩子滿載而歸。

台新證券近期祭出多項優惠活動，力助投資人開啟理財旅程，包括：第一、「智慧理財 好運連連」線上開戶就送3,600元發財金，可折抵下單手續費。第二、推出台股及美股定期定額手續費「均一價」優惠方案。

台新證券將持續推動全民理財教育，推出創新活動與投資工具，協助投資人穩健理財，為下一代奠定完善的財務規劃基礎。