合庫金控和銀行將大徵才逾400人 起薪最高6萬2400元

合庫金控今日宣布，與旗下合庫銀行共同啟動年度大規模徵才計畫，共釋出402 個名額，涵蓋16類職務，最高起薪6萬2400元。

合庫金控這次的招考，網路報名將於2月26日上午 10 時開始至3月31日下午5時截止。本次筆試訂於4月20日在台北、台中及高雄三地同步舉行，口試於5月25日於台北進行，最終錄取名單預計於6月3日公布。

本次合庫金控開放稽核人員職缺 2 名，合庫銀行則招募菁英儲備人員（EMA）、儲備菁英（GA）、一般金融人員、徵授信、外匯、理財/助理理財及資訊人員等共計400名。

合庫表示，為吸引多元人才，儲備菁英、一般金融人員及部分資訊類組等不限科系，應屆畢業生亦可報考。而為加速邁向國際化，合庫除持續招募儲備菁英外，因應金融市場發展迅速，為吸引優秀金融人才，本次另新增菁英儲備人員（EMA）類組，歡迎碩士以上、外語能力良好且具備相關工作經驗者踴躍報名。

合庫也將以「校園徵才專車」概念，走訪各大專院校，計劃舉辦22場徵才說明會及4場博覽會。首場博覽會活動將於3月8日在台灣大學登場，隨後於16日、19日及27日分別前往成功大學、台北大學及政治大學。

相較於其他金融同業，合庫以穩健經營、公開透明的升遷機制及近300 家據點的優勢，一直以來都是金融求職者的熱門首選。合庫銀行目前擁有8千多名員工，近年因應世代承接，持續積極招募新人，並在待遇及培訓資源方面持續提升，進行後提供完整教育訓練，也實施「新進人員加速升遷條款」縮短升等時間。此外，年輕同仁也可利用銀行所提供的各項專業培訓課程、進修及證照補助及外派制度等，為自己規劃未來的職涯藍圖。