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美元示弱 日圓領漲新台幣小升收32.71元

中央社／ 台北24日電

美國經濟數據露出疲態，美股挫跌，美元指數也向下修正，讓亞幣獲得反彈契機。日圓領軍之下，新台幣兌美元震盪翻揚，今天收盤收在32.71元，升3.5分，台北及元太外匯市場總成交金額13.795億美元。

美國零售數據不如預期、消費者信心指數進一步惡化，引發投資人對美國經濟的擔憂，不只公債殖利率大幅下滑，美股上週五重挫收黑，其中道瓊指數終場重摔748.63點。

受到美股21日重挫波及，台股今天開低，盤中一度下跌超過260點，終場收在23565.31點，下跌164.94點。

新台幣匯率今天以32.745元開盤後，雖因台股下挫，連累匯價翻貶，盤中最低為32.78元，不過美元指數走低，以及市場對日本央行升息的預期心理轉強，支撐日圓匯價走堅，引領亞幣轉強，新台幣震盪走升。

外匯交易員表示，目前國際局勢沒有太大進展，川普的關稅利空鈍化，暫時沒有進一步貶值力道，俄烏戰爭似乎有望停火，削弱美元走勢，使得近期氛圍有利於亞幣表現，但沒有大行情出現之前，新台幣仍是區間盤整格局。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.05%，主要亞幣漲多跌少，日圓強勢表態，一度攻上148價位，儘管匯價隨後回落，仍大漲0.72%，韓元也勁揚0.47%，人民幣升值0.12%，新台幣小升0.11%，僅新加坡幣及越南盾小跌。

新台幣 美國經濟

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